Jovem de 23 morre após colisão entre carro e moto em Santa Bárbara

Uma jovem de 23 anos morreu, na noite deste sábado, em Santa Bárbara d’Oeste, após a moto em que estava ser atingida por um carro em uma colisão frontal. O carro acessou a pista contrária, atingindo a motocicleta ocupada pela vítima, identificada como Gabriela Garelhano da Silva. O acidente ocorreu próximo ao Rancho da Costela, no bairro Caiubi, na rodovia Margarida da Graça Martins.

O motorista do carro, um homem de 32 anos, afirmou que parou no acostamento e atravessou a pista somente após não ver nenhum veículo e que foi surpreendido pela motocicleta. Ele estava a caminho de uma chácara de um familiar.

Já o condutor da motocicleta, marido da vítima, de 24 anos, afirmou que o carro invadiu a pista contrária e que não teve tempo de desviar.

Gabriela morava no bairro Cruzeiro do Sul e estava a caminho do supermercado com o marido. O sepultamento será nesta segunda-feira, às 17:00, no Cemitério Parque dos Lírios.

