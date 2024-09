Carro cai no córrego da av Brasil; populares resgatam motorista

Um carro caiu no córrego da av Brasil em Americana na manhã desta terça-feira.

O flagra foi feito pelo NM quando a reportagem passava pelo local.

A motorista teria perdido o controle da direção e acabou indo parar com o carro no trecho do canteiro central.

Frentista na ajuda pra sair do córrego

O acidente aconteceu próximo ao Clube do Bosque e a motorista foi resgatada por um frentista que trabalha próximo ao local da batida.

Ela foi socorrida por homens do Corpo de Bombeiros e apenas sofreu ferimentos leves.

