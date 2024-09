Saiu as séries e filmes mais vistos da semana2 setembro

Modelo Andressa Suita sofre acidente doméstico e alerta para os riscos de box de vidro no banheiro

Recentemente, a modelo Andressa Suita sofreu um acidente em sua casa quando o box de vidro do banheiro se quebrou, provocando cortes em sua mão, que precisaram de pontos. O caso, que poderia ter sido ainda mais grave, reacende o alerta sobre a importância da prevenção de acidentes domésticos, especialmente em áreas como o banheiro, onde os riscos são mais elevados.

Segundo o especialista em vidros e esquadrias de alumínio José Netto, a aplicação de películas de segurança em boxes e guarda-corpos de vidro é uma medida eficiente para evitar acidentes como o que aconteceu com Andressa. “As películas de segurança podem ser aplicadas diretamente no vidro, criando uma barreira protetora. Em caso de quebra, os estilhaços ficam presos na película, evitando cortes e ferimentos graves”, explica Netto. Ele ainda ressalta que essas películas são uma solução acessível e fácil de instalar, sendo fundamentais para famílias que buscam maior proteção em casa.

Esse tipo de acidente não é um caso isolado. Outras personalidades, como a tenista Bia Haddad Maia e o ator Anderson Di Rizzi, também passaram por situações semelhantes. Bia sofreu cortes em ambas as mãos após o box de vidro do banheiro se quebrar, obrigando-a a desistir de um torneio importante, enquanto Anderson Di Rizzi fez um alerta aos pais após um grave acidente no banheiro envolvendo sua família. “Quando eu coloquei o box aqui em casa, não me foi oferecida essa película. Eu também não me preocupei, eu fui muito na estética, achei o box bonito, mas não pensei na segurança. Pensei: ‘Ah, já é seguro, né?’. Mas acontecem muitos acidentes por aí”, relatou Anderson ao portal de notícias UOL.

Para evitar acidentes com vidros em casa, José Netto recomenda seguir algumas dicas:

Instalação de películas de segurança: A película de segurança age como uma barreira protetora em vidros, como os de boxes e guarda-corpos. Em caso de quebra, ela mantém os fragmentos presos, evitando que se espalhem e causem ferimentos.

Manutenção regular: Verifique frequentemente a estrutura do box e de outros vidros na casa para garantir que não haja rachaduras ou desgastes.

Fechamento cuidadoso: Evite batidas fortes ao abrir e fechar portas de vidro, pois isso pode causar microfissuras que enfraquecem a estrutura.

“Ter um lar seguro deve ser prioridade para todos, especialmente para aqueles com crianças ou idosos em casa. Pequenas atitudes, como a aplicação de películas de segurança, podem fazer uma grande diferença na prevenção de acidentes graves”, conclui José Netto.

Diante dos riscos que os acidentes domésticos representam, investir em segurança é essencial para proteger a família e transformar o lar em um ambiente mais seguro e acolhedor.

