Debate da RedeTV hoje vai ter cadeiras parafusadas

Um novo debate deve esquentar a noite na TV brasileira esta terça-feira.

A RedeTV!, que realizará um debate com o UOL nesta terça-feira (17), tomou uma decisão radical para evitar nova cadeirada: a emissora decidiu parafusar as cadeiras, que são do estilo banqueta, no chão do estúdio. A informação foi revelada pelo Estadão.

O debate realizado pela TV Cultura com os candidatos à prefeitura de São Paulo foi interrompido após o apresentador Datena (PSDB) desferir uma cadeirada em Pablo Marçal (PRTB). O tucano perdeu a paciência após ser chamado de “estuprador” pelo empresário.

Datena e Marçal e o próximo debate

Apesar de ter ocorrido durante o encontro entre os candidatos à prefeitura de São Paulo na TV Cultura, a cadeirada desferida por Datena (PSDB) em Pablo Marçal (PRTB) abalou a cena política no Brasil e será a principal memória das eleições de 2024.

Dessa maneira, a presença de Datena e Marçal no debate a ser realizado pela RedeTV! em parceria com o UOL, nesta terça-feira (17), era incerta, e havia especulações de que os dois candidatos poderiam não estar presentes ou que o ex-coach poderia exigir que o tucano fosse vetado.

