A coligação Sumaré para Todos, liderada por Henrique do Paraíso e André da Farmácia, propõe uma inovação crucial para o bem-estar dos motoboys: a instalação de contêineres de apoio em pontos estratégicos da cidade.

Esta proposta, já incluída no plano de governo, visa criar espaços dedicados para que os motoboys possam aguardar suas chamadas de entrega em condições mais dignas e seguras.

Os contêineres serão equipados com sanitários, áreas para alimentação, tomadas para carregamento de celulares e espaços confortáveis para descanso, atendendo às necessidades essenciais desses profissionais, que enfrentam os desafios do trânsito urbano diariamente.

Leia + sobre política regional

Os motoboys desempenham um papel vital no transporte de pessoas e produtos, sendo uma opção econômica e eficiente para empresas. No entanto, a falta de infraestrutura adequada e a alta exposição a riscos no trânsito são problemas constantes enfrentados por esses trabalhadores.

Com a crescente demanda por melhores condições de trabalho e direitos trabalhistas, a proposta de Henrique do Paraíso e André da Farmácia se destaca como uma resposta prática e necessária para melhorar a qualidade de vida desses profissionais.

A proposta da coligação Sumaré para Todos visa à instalação de contêineres em todas as regiões da cidade, proporcionando um ponto de apoio acessível e bem equipado.

Espaço para os motoboys

“Os espaços serão projetados para permitir que os motoboys realizem pausas entre entregas de maneira confortável, oferecendo um ambiente seguro para se alimentar, descansar e carregar seus dispositivos. Este projeto não só reflete um compromisso com a valorização dos trabalhadores, mas também demonstra uma visão prática e humanitária para atender às necessidades urgentes de quem contribui significativamente para o funcionamento da cidade”, afirmou o candidato a prefeito de Sumaré, Henrique do Paraíso.

Com esta proposta, Henrique do Paraíso e André da Farmácia reforçam seu compromisso com a justiça social e o reconhecimento do trabalho dos motoboys.

Ao transformar a experiência de trabalho desses profissionais e proporcionar condições dignas, a coligação Sumaré para Todos busca promover um ambiente mais seguro e respeitoso, demonstrando que a valorização do trabalho e o bem-estar dos cidadãos são prioridades na administração municipal.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP