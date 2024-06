O condutor do veículo não sofreu ferimentos mas o carro ficou totalmente destruído. Agentes da Gama (Guarda Municipal) foram chamados para atender a ocorrência.

Aos GMs, o motorista disse que ia com seu carro pela SP 304 sentido capital e que o veículo veio a sofrer uma pane. Ele contou que logo levou o veículo até o acostamento próximo a entrada do bairro para garantir segurança da pista.

Abaixo a ‘resenha’ enviada para a imprensa pela GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA EQUIPE BRAVO NATUREZA: INCENDIO EM VEICULO

EQUIPE: 227-APARECIDO, SANDRIN APOIO: 235- 233

BOGM: 5476/2024 RDO ou TCO: DATA: 04/06/2024 HORA: 20:38 LOCAL: alça de acesso, JARDIM ALVORADA

RESUMO DOS FATOS: Por solicitação do controle, esta equipe deslocou-se para o bairro citado onde segundo informações um veículo havia pego fogo. Ao chegarmos no local, se tratava da alça de acesso do bairro Jardim Alvorada e o veículo citado pegando fogo, feito contato com o condutor que estava sem ferimentos, o mesmo informou a equipe, que conduzia o veículo pela SP 304 sentido capital e que o veículo veio a sofrer uma pane, logo o condutor conduziu o veículo até o acostamento próximo a entrada do bairro

ao tentar dar partida no veículo, ouviu um barulho e logo o veículo veio a pegar fogo, o mesmo acionou o corpo de bombeiros. A equipe reforçou via controle a necessidade de uma unidade do corpo de bombeiros porém até o término da ocorrência não havia comparecido, a equipe também providenciou a sinalização para o local para evitar acidentes futuros porém compareceu uma equipe do DER e reforçou a sinalização. Sendo assim a equipe deixou o local. Bopc será elaborado via malote.