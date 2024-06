O pré-candidato do Republicanos em Americana Ricardo Molina vai apostar

na inovação do modelo de asfalto para o recape nas ruas da cidade. Ele foi a Piracicaba (cidade quase vizinha de Americana) para mostrar que considera possível ter asfalto de melhor qualidade.

“Vou dar uma sugestão para a cidade de Americana”, disse Molina em vídeo publicado no Instagram.

Leia + sobre política regional

Ele mostra um solo com asfalto que é feito de concreto. RM conversa com funcionários de empresa que estão refazendo o piso e diz que o novo piso é igual o do RodoAnel e das grandes rodovias paulistas e nas marginais da capital. “Você faz uma vez e bem feito”. E segue.

“O que acontece em Americana? Faz só a casquinha”. Ele diz que não só faz críticas, mas traz também soluções para a cidade.

Molina deve vir candidato pelo Republicanos com o apoio do Avante. Será a 1a vez que ele disputa a prefeitura como candidato principal. Em 2020, foi candidato a vice na chapa de Rafael Macris (PSDB). Os dois ficaram na 3a posição.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP