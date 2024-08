Carros elétricos: economia pode chegar a 72%

O mercado de carros elétricos vêm se popularizando nos últimos anos. Com preços que estão se tornando mais acessíveis, é cada vez mais comum ver os modelos circulando pelas ruas. Fatores como alta no valor do combustível fazem com que as buscas por veículos elétricos cresçam no Brasil. De acordo com a Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), houve um aumento de 146% na venda desses veículos no primeiro semestre de 2024 em comparação com o mesmo período de 2023.

De forma geral, a energia elétrica é mais barata que a gasolina, o diesel e o etanol. Para entender o quanto é possível economizar em viagens com carros elétricos em algumas das principais rotas feitas no Brasil, a Descarbonize Soluções, especialista em soluções de energia, fez um comparativo da diferença dos valores gastos em viagens feitas com carros elétricos e com carros a combustão. De forma geral, a economia no uso de carros elétricos pode chegar a 72% em relação aos veículos que utilizam gasolina.

Entre as vantagens dos carros elétricos, além da economia financeira nas recargas, também tem-se a contribuição em relação à sustentabilidade. Com carregamento a energia elétrica, que pode ser feito em casa, com a instalação de um carregador adequado, ou em postos de recarga distribuídos em pontos estratégicos das estradas, os veículos elétricos não emitem gases poluentes no ambiente enquanto circulam. Outros benefícios são a alta eficiência energética, custos menores de manutenção e menores taxas de impostos.

Pensando nisso, a Descarbonize Soluções desenvolveu uma calculadora que levanta os valores de energia gastos, em reais, por modelos de carros elétricos a partir das mais variadas distâncias. Para esta pesquisa, foram analisadas algumas das principais rotas de viagens turísticas feitas no Brasil, considerando as diferentes regiões do país.

Passando por cenários urbanos, de praia e de serra, abaixo, é possível conferir a lista das doze rotas examinadas na pesquisa:

– Rota Romântica de carro (Rio Grande do Sul)

Valor da viagem com gasolina: R$164,00 (30 litros de combustível);

Valor da viagem com carro elétrico: R$64,85.

Passando por cidades como Porto Alegre, Nova Petrópolis, Gramado e Canela, a rota é ideal para quem busca um clima europeu no Brasil, com cidades charmosas, arquitetura alemã e belas paisagens montanhosas.

Atrações: Jardim Botânico de Porto Alegre, Parque Aldeia do Imigrante, Mini Mundo, Lago Negro, Cascata do Caracol, Catedral de Pedra;

Distância: Aproximadamente 180 km;

– Estrada Real (Minas Gerais)

Valor da viagem com gasolina: R$280,00 (50 litros de combustível);

Valor da viagem com carro elétrico: R$161,72.

A Estrada Real é um mergulho na história e cultura brasileira, passando por cidades históricas com arquitetura colonial preservada, como Ouro Preto, Mariana, Congonhas e Tiradentes. Esta rota é excelente para quem aprecia a combinação de paisagens montanhosas e um rico patrimônio cultural, com destaque para Ouro Preto e Tiradentes;

Atrações: Centro Histórico de Ouro Preto, Mina da Passagem, Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, Museu da Liturgia, Maria Fumaça Tiradentes-São João del-Rei;

Distância: Aproximadamente 300 km;

– Serra da Mantiqueira (São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro)

Valor da viagem com gasolina: R$ 467,00 (84 litros de combustível);

Valor da viagem com carro elétrico: R$288,06.

Ideal para quem busca refúgio em montanhas, essa rota oferece destinos turísticos populares como Campos do Jordão e Monte Verde, com clima ameno, paisagens deslumbrantes e várias atividades ao ar livre. Uma viagem relaxante de carro com várias possíveis paradas turísticas ao longo do caminho. O trajeto passa por cidades como Campos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal, Monte Verde, Visconde de Mauá.

Atrações: Horto Florestal, Amantikir, Pico do Itapeva, Cachoeira dos Pretos, Trilha da Pedra Redonda, Vale do Alcantilado;

Distância: Aproximadamente 500 km;

– Caminho dos Cânions (Santa Catarina e Rio Grande do Sul)

Valor da viagem com gasolina: R$190,40 (34 litros de combustível);

Valor da viagem com carro elétrico: R$74,60.

Passando por Criciúma, Praia Grande, Cambará do Sul, São José dos Ausentes, essa rota oferece paisagens naturais com os cânions do sul do Brasil, como o Itaimbezinho e Fortaleza. Ideal para quem busca contato com a natureza e um pouco de aventura.

Atrações: Cânion Itaimbezinho, Cânion Fortaleza, Trilha do Rio do Boi, Cachoeira dos Venâncios, Mirante do Cânion Monte Negro;

Distância: Aproximadamente 200 km.

– Serra do Rio do Rastro (Santa Catarina)

Valor da viagem com gasolina: R$93,33 (16 litros de combustível);

Valor da viagem com carro elétrico: R$23,73.

Famosa pelas suas subidas íngremes, curvas acentuadas e vistas panorâmicas, a Serra do Rio do Rastro é uma rota desafiadora para motoristas. Oferece belas paisagens e oportunidades para visitar pequenas cidades como Bom Jardim da Serra, Lauro Müller e São Joaquim.

Atrações: Mirante da Serra do Rio do Rastro, Parque Eólico de Bom Jardim da Serra, Vinícolas de São Joaquim, Snow Valley;

Distância: Aproximadamente 100 km;

– Rota do Sol (Rio Grande do Norte)

Valor da viagem com gasolina: R$140,00 (25 litros de combustível);

Valor da viagem com carro elétrico: R$50,00.

Para quem busca praias paradisíacas e um clima quente, essa rota é idel. Passando por lugares como Pipa e Baía Formosa, oferece um dos mais belos litorais do Brasil, com diversas opções de atividades aquáticas e de ecoturismo. No caminho, é possível visitar cidades como Natal, Tibau do Sul, Pipa, Barra de Cunhaú e Baía Formosa.

Atrações: Dunas de Genipabu, Praia de Pipa, Santuário Ecológico de Pipa, Lagoa de Guaraíras, Praia da Baía Formosa;

Distância: Aproximadamente 150 km;

– Costa Verde (Rio de Janeiro)

Valor da viagem com gasolina: R$420,00 (75 litros de combustível);

Valor da viagem com carro elétrico: R$264,31.

Com destinos icônicos como Angra dos Reis e Paraty, a Costa Verde é ideal para quem quer combinar praias deslumbrantes com cultura histórica. Esta rota oferece uma mistura de paisagens naturais exuberantes e arquitetura colonial. Pelo caminho, pode-se visitar o Rio de Janeiro, Mangaratiba, Angra dos Reis, Paraty e Ubatuba.

Atrações: Pão de Açúcar, Ilha Grande, Lagoa Azul, Centro Histórico de Paraty, Praia do Félix;

Distância: Aproximadamente 450 km;

– Florianópolis e Litoral Catarinense (Santa Catarina)

Valor da viagem com gasolina: R$190,40 (34 litros de combustível);

Valor da viagem com carro elétrico: R$74,60.

Conhecida por suas belas praias, essa rota é ideal para quem quer explorar o litoral sul do Brasil. Florianópolis, Balneário Camboriú, Imbituba e Bombinhas oferecem praias conhecidas internacionalmente, vida noturna animada e muitas atividades para turistas.

Atrações: Praia da Joaquina, Praia de Jurerê, Parque Unipraias, Praia de Bombinhas, Praia do Rosa;

Distância: Aproximadamente 200 km;

– Litoral Norte (São Paulo)

Valor da viagem com gasolina: R$280,00 (50 litros de combustível);

Valor da viagem com carro elétrico: R$150,29.

Passando por São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba e Ubatuba, essa rota é ideal para quem busca um refúgio de fim de semana perto das praias do litoral norte paulista. É uma boa opção para quem quer relaxar e aproveitar o mar.

Atrações: Praia de Maresias, Cachoeira da Toca, Praia do Curral, Projeto Tamar, Praia de Itamambuca;

Distância: Aproximadamente 300 km;

– Chapada Diamantina (Bahia)

Valor da viagem com gasolina: R$403,20 36 litros combustível

Valor da viagem com carro elétrico: R$239,93.

Para os amantes de ecoturismo e de aventura, a Chapada Diamantina é um paraíso. Com cachoeiras, trilhas e grutas, o local oferece uma experiência de contato com a natureza em uma das regiões do Brasil mais conhecidas por suas belezas. Vale conhecer cidades como Lençóis, Vale do Capão, Palmeiras e Mucugê.

Atrações: Cachoeira da Fumaça, Morro do Pai Inácio, Poço Encantado, Cachoeira do Buracão, Parque Nacional da Chapada Diamantina;

Distância: Aproximadamente 430 km;

– Costa do Descobrimento (Bahia)

Valor da viagem com gasolina: R$280,00 (50 litros de combustível);

Valor da viagem com carro elétrico: R$157,47.

Rica em história e belezas naturais, essa rota é ideal para quem quer explorar o local onde o Brasil foi descoberto. Porto Seguro, Arraial d’Ajuda e Trancoso oferecem praias paradisíacas e uma rica herança cultural;

Atrações: Centro Histórico de Porto Seguro, Praia do Espelho, Quadrado de Trancoso, Praia de Caraíva, Recife de Fora;

Distância: Aproximadamente 300 km;

– Serra Gaúcha (Rio Grande do Sul)

Valor da viagem com gasolina: R$140,00 (26 litros de combustível);

Valor da viagem com carro elétrico: R$44,16.

Conhecida por suas vinícolas e paisagens que remetem às europeias, a Serra Gaúcha é perfeita para quem aprecia vinhos e uma culinária rica. Bento Gonçalves e Garibaldi, Caxias do Sul e Farroupilha são destaques, oferecendo degustações de vinhos e vinícolas que valem a visita.

Atrações: Vinícolas do Vale dos Vinhedos, Maria Fumaça, Parque Cultural Epopeia Italiana, Igreja de São Pelegrino;

Distância: Aproximadamente 150 km;

Tatiana Fischer, CMO da Descarbonize Soluções, traz um panorama do mercado de veículos elétricos. “Buscar métodos de economia financeira é uma constante na vida dos consumidores. Quando esse fator está aliado ao compromisso ambiental e a eficiência, especialmente quando falamos de mobilidade, encontra-se o melhor dos cenários”, comenta Fischer.

“Os carros elétricos já ocupam uma parcela significativa da indústria automobilística e vão, aos poucos, consolidando seu lugar no mercado. No Brasil, assim como em grandes potências como a China, a tendência é de crescimento no setor, e os benefícios que estão atrelados a essa tecnologia são os mais diversos. É mais um dos caminhos para a inovação”, completa.

Metodologia

Para o levantamento dos dados do estudo, foram considerados os modelos de carros elétricos mais vendidos no Brasil no primeiro semestre de 2024, sendo eles o BYD Dolphin, BYD Dolphin Mini e GWM Ora 03.

Na realização dos cálculos, foi utilizado o valor de 280 km para autonomia de recarga dos carros elétricos, sendo essa a quilometragem que o veículo conseguiria percorrer estando com sua bateria completamente carregada. Os valores também levam em consideração que o veículo saia de sua origem com a bateria totalmente cheia. Desta forma, o cálculo inicial parte do valor do kwh para cada distribuidora de energia elétrica, números que variam por região. Para as recargas feitas em pontos no caminho, foi considerado o valor médio de R$2,15 por kwh.

Já em relação aos carros que utilizam gasolina, foi considerado o valor médio de R$5,60 por litro do combustível. Também foi levado em conta que, por litro, cada carro a combustão percorre, normalmente, 12 km.

Os percursos indicados correspondem ao trajeto de ida e volta, sem quantificar possíveis passeios feitos fora da rota principal ou nas cidades visitadas.

