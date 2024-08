Idosa de Americana precisa de doações para comprar suplemento para tratamento de câncer

Carmelina Sampietro, de 68 anos, moradora da Rua da Harmonia, no Jardim da Paz, está enfrentando uma dura batalha contra o câncer. Em tratamento na Unicamp, em Campinas, onde realiza sessões de quimioterapia, Carmelina precisa de ajuda para manter a sua nutrição adequada durante o processo.

O tratamento debilitante exige que Carmelina utilize um suplemento alimentar específico, o Trophic Basic Pó (800g), que custa cerca de R$ 80 por unidade.

Esse suplemento é essencial para ajudá-la a manter seu peso e força durante a quimioterapia, contribuindo para uma melhor resposta ao tratamento.

Ajude a idosa

Com recursos financeiros limitados, Carmelina está apelando à solidariedade da população para conseguir comprar o suplemento necessário. Qualquer ajuda será bem-vinda e pode ser feita por meio de doações via Pix, no número (19) 99148-3002.

“Agradecemos profundamente qualquer contribuição que possa ser feita para garantir que eu continue recebendo o suporte necessário para seguir com o tratamento”, disse.

