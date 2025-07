Novas operações reforçam mix do Shopping ParkCity Sumaré

Depois de alcançar 100% da sua taxa de ocupação em 2024, feito marcante que ressaltou as celebrações do aniversário de 5 anos, o Shopping ParkCity Sumaré comemora o balanço positivo do primeiro semestre de 2025, com os números positivos em vendas, fluxo e chegada de novas operações.

Com uma estrutura moderna e um mix de lojas diversificado, o empreendimento reúne marcas de destaque nacional, como Natura, Life by Vivara, QÓculos e Spoleto, entre outras. Desde a sua inauguração, tem sido determinante na mudança do perfil do varejo da região ao atrair marcas inéditas para a cidade.

No primeiro semestre de 2025, importantes operações iniciaram suas atividades no Shopping ParkCity Sumaré, como a unidade do Jin Jin, uma das maiores redes de culinária asiática do Brasil, o Café Conceito, uma rede de cafés especiais de altíssima qualidade, e Além da Make, importante franquia do segmento de beleza, com inúmeras opções de marcas de diferentes produtos.

Além das inaugurações, algumas lojas do empreendimento, como a Sun Perfumes, a Forever Make e o Sucão, revitalizaram seus espaços, repaginando os ambientes para oferecer mais conforto e ampliar as opções de produtos aos clientes.

Leila Dada, Coordenadora de Administração Geral da AD Shopping, afirma que o ritmo de inaugurações deve se manter no segundo semestre, com a chegada de operações importantes, inclusive, no setor gastronômico. Destaques para as redes de restaurantes Divino Fogão, com mais de 40 anos de dedicação à culinária brasileira, a reinauguração do Parmeggio, especializada em massas, grelhados e saladas, e a Yup Presentes.

“O empreendimento não para de atrair novidades e o segundo semestre será ainda mais especial, com a chegada de grandes operações. A ampliação do mix reflete todo o trabalho estratégico e contínuo, realizado pela administração do Grupo AD em conjunto com o Grupo de Empreendedores, para atrair marcas relevantes para o nosso público”, afirma Leila Dada.

O primeiro e único shopping center de Sumaré é também uma das principais referências de compras e entretenimento da região. O Shopping ParkCity Sumaré atrai, diariamente, um público diversificado em busca de uma experiência completa que vai muito além do consumo.

Paralelamente ao mix de lojas, de lojas âncoras, megalojas e lojas satélites, o público encontra uma agenda cultural ampla e diversa, com atividades de lazer e entretenimento para toda a família. Ao longo do primeiro semestre do ano, vários eventos foram realizados para proporcionar diferentes experiências ao público, como o tradicional Arraiá ParkCity, o Carnaval Folia das Cores, programação de Páscoa e atividades de férias, entre outras.

No primeiro semestre, o Shopping ParkCity Sumaré também inaugurou o Espaço Delivery, uma área exclusiva para o estacionamento de motoboys e entregadores, criado para oferecer mais comodidade, agilidade e segurança aos profissionais que atuam com delivery. Também inaugurou o estúdio do PodStars, um podcast em parceria com o projeto All Stars F.C., criado para incentivar e promover a produção de conteúdos sobre temas variados.

“Além de exercer um papel estratégico no fortalecimento de toda a região, o Shopping ParkCity Sumaré impulsiona o varejo local e contribui de maneira expressiva para o desenvolvimento sustentável, econômico e cultural da cidade”, finaliza Leila.

