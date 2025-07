O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana executou 36.173 ordens de serviço entre janeiro e junho deste ano. Os atendimentos são realizados a partir de solicitações registradas pela população e de ações programadas pela própria autarquia.

As demandas mais comuns envolvem consertos de vazamentos, substituição de hidrômetros, reparos em pavimento asfáltico, desobstrução de redes de esgoto e religações de água, entre outras atividades de manutenção.

“É um trabalho permanente que atende todas as regiões da cidade, por meio dos pedidos dos munícipes e das operações do DAE. Diariamente, as equipes seguem um cronograma elaborado com base nas requisições protocoladas. A manutenção é essencial para promover o saneamento básico e garantir qualidade de vida à população, prioridade da gestão do prefeito Chico Sardelli e do vice Odir Demarchi”, afirma o superintendente do DAE, Marcos Morelli.

As solicitações podem ser registradas pelos seguintes canais:

• Telefone 0800-012-3737, das 6h à 0h, todos os dias

• WhatsApp (19) 98100-4714, das 8h às 22h

• Site www.daeamericana.sp.gov.br, na opção “Protocolos Digitais”

