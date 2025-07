O americanense Diogo Paiuta foi convocado para compor a seleção paulista que vai disputar a Copa das Federações de Beach Tennis no Ceará no final do ano.

Ele e os outros convocados foram apresentados pela Federação Paulista esta semana.

Eles são liderança, estratégia, energia e suporte! 🔥

Esses são os capitães, preparadores físicos e chefe de equipe que estarão com a gente na Copa das Federações! Nomes que representam o esporte com paixão e dedicação dentro e fora de quadra.

Cada um com um papel fundamental na construção de um time forte, unido e preparado pra tudo que vem pela frente!

Sobre a Copa das Federações de Beach Tennis

Após duas edições de sucesso, a Copa das Federações de Beach Tennis retorna às areias da Praia de Iracema, em Fortaleza (CE). A confirmação foi feita pela Confederação Brasileira de Tênis (CBT) e pela Federação Cearense de Tênis (FCTBT), que realizarão o evento de 18 a 22 de novembro.

Com a presença de cerca de 1.600 atletas no ano passado, a Copa terá novidades importantes para 2025. Além das disputas das tradicionais oito categorias – Profissional; Amador A; Amador B; Amador C; Sub-14; Sub-18; +40 e +50 –, a competição também terá a presença de jogadores de 12 e 16 anos, além dos 60+. Com até uma equipe por categoria, os estados se enfrentam no formato eliminatório, com partidas pelas duplas femininas, masculinas e mistas. Vence o duelo quem conquistar duas vitórias.

O aumento na competição acompanha o crescimento da modalidade nos últimos anos e consolida o Brasil como epicentro do beach tennis. É o que ressalta o presidente da CBT, Alexandre Farias. ​​”A Copa das Federações tem se consolidado como um sucesso em diversos aspectos, e agora buscamos tornar o evento ainda mais inclusivo com a introdução de novas categorias. Nossa expectativa é reunir mais de 2 mil atletas, e a parceria com a FCTBT representa um passo fundamental para garantir que o torneio seja realizado de forma impecável e gratificante para todos os envolvidos”, destacou.

