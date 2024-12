Casal global comemora 65 anos juntos

O casal global Rosa Maria Murtinho e Mauro Mendonça vão pra 2025 casados a 65 anos. A atriz postou uma foto dos dois este final de ano com a legenda “indo para 2025 com o mesmo parceiro de desde 1959 “.

Rosa Maria começou a trabalhar na televisão, ao mesmo tempo em que fazia teatro, com o Teatro dos Sete, que era de Fernanda Montenegro, Fernando Torres, Sérgio Britto e outros, por volta de 1955. Participou nessa época do programa Câmera Um, de Jacy Campos, que montava todo o espetáculo usando apenas uma câmera.

Depois Rosamaria foi do Rio para São Paulo, participando de grandes peças, dentre as quais O Canto da Cotovia, A Rosa Tatuada e Manequim. Foi numa dessas montagens que viria a conhecer o ator Mauro Mendonça, com quem se casou em 1959.

Ex de Fiuk (global) procura sósia do cantor em concurso para cena adulta

A modelo e agora criadora +18 Maia Lozano, de 27 anos, que namorou o cantor Fiuk por cerca de dois anos, contou que ainda está à procura de um sósia do artista para gravar conteúdo para suas plataformas adultas.

“Tá difícil encontrar, viu? Ainda mais com aquela pegada que ele tem. Aprontamos bastante no tempo que ficamos juntos, agora quero achar um sósia para dar uma palhinha de como era para os meus assinantes”, conta. “Escolhi um muito parecido, mas ele não deu conta na hora de gravar (risos). A pressão foi grande”.

A ideia, segundo a influenciadora, surgiu depois que os fãs começaram a perguntar sobre a intimidade dos dois. Maia virou notícia em setembro deste ano, após revelar que os dois tiveram um “namoro secreto”. Ela chegou, inclusive, a conhecer o pai dele, Fábio Jr. Apenas os familiares e os amigos mais próximos sabiam da relação.

“Foi bom enquanto durou, muito intenso, mas ele era bem ciumento, nosso estilo de vida era bem diferente. As coisas acabaram entre nós, mas entre quatro paredes sempre era uma loucura. Agora quero reproduzir tudo com o sósia a pedido dos meus próprios fãs. Eles são curiosos”, explica.

