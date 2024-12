Um morador do bairro Jardim Panambi, em Santa Bárbara d’Oeste, foi um dos ganhadores do prêmio principal do Vida Cap Limeira deste domingo. Ele vai dividir 1 CITROÉN C3 LIVE PACK 0KM + 1 MOBI LIKE 0KM + 20 MIL REAIS (Sugestão de uso do prêmio no valor líquido de R$ 168.000,00) com mais dois ganhadores.

Já no Giro da Sorte, premiou 50 pessoas com R$1000 cada. Dessas, 9 são moradoras de Americana, 1 de Nova Odessa e 1 de Santa Bárbara d’Oeste.