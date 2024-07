Um casal que tinha um depósito de produtos roubados foi preso pela polícia esta segunda-feira em Americana. O depósito ficava em um galpão na região da Praia Azul. A polícia acusa os dois de serem ligados ao PCC.

A ação da DIG aconteceu nas rua Henrique Basseto, Praia Azul, e posteriormente na avenida Santino Faraone, Americana. T. M. S. e J. F. R. S., ambos desempregados, foram presos em flagrante.

Na ação foram apreendidos diversos pertences ligados ao furto a uma drogaria.

Os policiais civis da DIG de Americana obtiveram informações na tentativa de encontrar os responsáveis pelo furto a uma drogaria na última sexta-feira, 12.

Com apoio irrestrito da Guarda Municipal de Americana, a equipe foi até as imediações do local que seria utilizado como depósito dos produtos subtraídos.

Já na Rua Henrique Basseto, Praia Azul, os policiais avistaram J.F. transitando e trazendo consigo uma mochila.

Na abordagem, os PCs localizaram uma cartela contendo diversos pares de brinco. Houve imediato contato com o representante da drogaria, resultando no reconhecimento positivo dos objetos.

Casal se contradiz

Já na casa de J.F., na mesma via, foi encontrada T.M.S. Na sala, foram localizados diversos objetos furtados da drogaria. Indagados, J.F. negou a participação no furto. T., por sua vez, negou o cometimento da subtração, e de maneira extraoficial assinalou aos investigadores que outros três homens também teriam participação no furto.

Ela também falou dos veículos GM Corsa cinza e VW Kombi branca que foram utilizados para transporte dos pertences subtraídos.

Os policiais informaram que o casal é investigado pelo envolvimento ativo com a organização criminosa denominada “PCC”. No imóvel localizado à Rua Santa Catarina, 30, Balneário Riviera, em Americana, a fim de indagar, inicialmente, os investigados B. e G., apurou-se que estava com portas e portão de acesso abertos.

Os policiais conseguiram localizar, já próximo da garagem, pertences relacionados com o furto supracitado. Em contato com populares, houve a notícia de que, em razão da incursão policial realizada momentos antes, B. e G. teriam sido avisados e se evadido para rumo incerto.

Rumando para o outro endereço, vinculado ao indiciado L., situado à Avenida Santino Faraoni, 2073 – Iate Clube de Campinas observou-se a presença do veículo VW Kombi de cor branca, onde L. foi prontamente detido e preso em estado de flagrante por tráfico de drogas e corrupção ativa, com fatos registrados no boletim de ocorrência SPJ JP6358/2024.

De posse de tais fatos, a ocorrência foi apresentada na DIG para a adoção das necessárias medidas, havendo a responsabilização como incurso nos crimes de receptação e associação criminosa.

