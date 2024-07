Henrique do Paraíso cola em Bolsonaro em agendas no Estado

O vice-prefeito de Sumaré, Henrique do Paraíso, acompanhou as agendas do ex-presidente Jair Bolsonaro neste último final de semana. A visita teve como objetivo fortalecer o time de direita e alinhar políticas públicas de interesse comum.

Henrique do Paraíso teve diversos momentos de conversa com Bolsonaro e os dois discutiram estratégias para o desenvolvimento de Sumaré e reforçaram os laços políticos.

Fala Henrique do Paraíso

“É uma honra estar ao lado do nosso presidente Jair Bolsonaro, uma liderança que admiro e respeito. Agradeço profundamente pela consideração e pelo apoio contínuo às nossas iniciativas em Sumaré”, declarou Henrique.

Leia + sobre política regional

“Nosso compromisso é com o progresso da nossa cidade e com os valores que defendemos, sempre pautados em Deus, família e liberdade.”

A presença do vice-prefeito Henrique em eventos de grande relevância política reflete seu empenho em garantir que Sumaré esteja alinhada com as diretrizes nacionais, buscando sempre o melhor para a população.

A troca de experiências e a sintonia com Jair Bolsonaro são fundamentais para fortalecer as políticas públicas que beneficiarão a cidade e toda a região.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP