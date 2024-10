O caso de uma criança de 9 anos que invadiu uma clínica veterinária e matou 23 animais em Nova Fátima, PR, levanta sérias questões sobre o comportamento infantil, especialmente relacionado à crueldade animal.

Comportamentos violentos como esse podem ser precursores de distúrbios psicológicos mais graves, como o Transtorno de Conduta, amplamente discutido em pesquisas de desenvolvimento infantil. Estudos mostram que a crueldade com animais na infância é frequentemente associada a problemas emocionais não resolvidos, negligência, abuso, ou exposição à violência doméstica.

A psicologia do desenvolvimento destaca que, embora não haja um histórico anterior de comportamento violento no caso dessa criança, o ato extremo indica a necessidade urgente de intervenção. Crianças que exibem comportamentos violentos, especialmente envolvendo crueldade com animais, podem estar expressando emoções ou traumas que não conseguem verbalizar.

Isso é comum em ambientes onde a criança pode estar exposta a negligência emocional ou violência. A intervenção psicológica nesses casos precisa ser imediata, e o foco deve ser em tratar não apenas o comportamento, mas também as causas subjacentes.

Além disso, é importante destacar que, apesar da gravidade, crianças dessa idade ainda estão em uma fase de desenvolvimento emocional e moral. Com acompanhamento adequado, é possível prevenir a evolução para comportamentos mais graves na adolescência ou idade adulta. Este tipo de intervenção envolve psicoterapia, desenvolvimento de habilidades emocionais e uma análise profunda do ambiente familiar, escolar e social em que a criança está inserida.

Casos como esse ressaltam a importância

de uma abordagem multidisciplinar para tratar o comportamento violento infantil, combinando psicologia, assistência social e, quando necessário, intervenção psiquiátrica.

Vitor Friary é psicólogo e mestre em psicologia pela London Metropolitan University. É autor de livros publicados no Brasil e nos Estados Unidos. Atualmente é Doutorando no Instituto Universitário de Lisboa e diretor do Centro credenciado de formação e tratamento em Mindfulness-based Cognitive Therapy (MBCT) no Brasil. Autor de ‘Mindfulness para Crianças’, Especialista em Terapia Cognitiva baseada em Mindfulness para Crianças e Adolescentes. Implementou o primeiro protocolo de mindfulness para crianças na Santa Casa de Misericórdia – RJ.

