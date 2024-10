Fundo Social de Americana precisa de arroz para complementar cestas básicas

O Fundo Social de Solidariedade de Americana precisa da doação de pacotes de arroz para complementar os kits de alimentação destinados às famílias em situação de vulnerabilidade do município. As pessoas que puderem ajudar podem levar as doações até a sede do Fundo Social, na Rua das Poncianas, nº 930B, no Jardim Glória.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade, Lionela Ravera Sardelli, falou sobre o trabalho permanente de montagem dos kits. “Com as doações recebidas são montados os kits de alimentação para a entrega às famílias que mais precisam, cadastradas no Fundo Social. No momento, estamos necessitando de arroz para compor as cestas, um item importante para a alimentação das pessoas. As doações vão ajudar muito as famílias que dependem dos kits”, ressalta Lionela.

O Fundo Social funciona de segunda a quinta-feira, das 8h às 16h, e às sextas, das 12h às 16h. Para mais informações, o telefone do Fundo Social é (19) 3405-4772.