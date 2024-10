Playfulness: o novo antídoto do burnout

Em uma realidade onde estresse, burnout, ansiedade, depressão e outras enfermidades relacionadas ao trabalho estão quase naturalizadas, o psicólogo Lucas Freire apresenta, em seu livro Playfulness: Trilhas para uma Vida Resiliente e Criativa, uma abordagem inovadora e prática para promover o bem-estar coletivo.

Freire é pioneiro no Brasil ao defender o conceito de “playfulness”, ou espírito lúdico, como uma habilidade humana que pode ser desenvolvida para enfrentar desafios com leveza e resiliência.

O playfulness é a capacidade de incorporar o lúdico nas atividades e obstáculos do dia a dia. No ambiente corporativo, isso significa fomentar um clima de criatividade, inovação e bem-estar, ao incentivar uma mentalidade que permite a experimentação, o improviso e a busca por soluções de maneira mais descontraída. Essa perspectiva ajuda a aliviar a tensão, aprimorar a colaboração entre equipes e aumentar a produtividade.

Diferente de um simples entretenimento ou lazer, o playfulness se refere a uma atitude mental de curiosidade, abertura e engajamento criativo com o mundo ao redor. É uma forma de estar presente, de criar significado no momento e de fortalecer uma resistência emocional contra os efeitos negativos da pressão cotidiana.

“Vivemos em uma era de hipermodernidade, onde a exigência pela alta performance e a sobrecarga de informações nos afetam constantemente”, explica o especialista. “Esse estilo de vida não é sustentável; por isso, precisamos resgatar a capacidade de brincar e de sermos lúdicos”, completa. Para ele, somente assim é possível viabilizar o equilíbrio entre carreira e vida pessoal.

Com mais de 20 anos de experiência na área de psicologia do trabalho, Freire argumenta que, em vez de continuar perseguindo o mito da produtividade incessante, devemos concentrar nossos esforços em construir ambientes de trabalho que incentivem a saúde mental e a conexão humana. Em sua obra, ele sugere que organizações e indivíduos adotem uma mentalidade lúdica para evitar a armadilha do esgotamento emocional e físico.

Ao questionar os modelos tradicionais que desconsideram as necessidades humanas de descanso e autocuidado, Lucas Freire propõe uma ruptura essencial e inspira a adoção do playfulness como estratégia de transformação pessoal e organizacional. Este convite traça o caminho para um futuro mais saudável e equilibrado, onde o trabalho deixa de ser fonte de sofrimento e passa a ser um meio de crescimento e realização pessoal.

Ficha técnica

Livro: Playfulness! Trilhas para uma vida resiliente e criativa

Autor: Lucas Freire

Editora: DVS Editora

Formato: 16 x 1.3 x 23 cm

Páginas: 224

Preço: R$ 89,90

Link de venda: Amazon

Sobre o autor

Lucas Freire é psicólogo, professor, empreendedor, escritor e palestrante. Especialista na criação de treinamentos e programas com experiências voltados para o desenvolvimento comportamental, criatividade, resiliência e liderança. Em 20 anos de carreira, já realizou mais de 2 mil eventos, impactando mais de 100 mil pessoas. Tem como propósito, incentivar a produtividade resiliente e saudável. Fomenta ideias e provocações sobre carreira, mercado de trabalho, criatividade, inovação, resiliência e liderança através do pioneiro Método Playfulness®.

