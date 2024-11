CCL exibe lançamento de documentário sobre a história dos negros em Americana

O auditório do CCL (Centro de Cultura e Lazer) de Americana recebe nesta sexta-feira (1º), às 18h30, o lançamento do média metragem documental “Identidade e Memória – A Trajetória Histórica dos Negros e Negras em Americana”. A entrada é gratuita. O CCL fica na Avenida Brasil, 1.293.

O filme é um projeto contemplado com recursos da Lei Paulo Gustavo (Lei Complementar nº 195/2022), realizado pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, em parceria com a Batakotô Produções, Unegro (União de Negras e Negros pela Igualdade) de Americana e apoio do Comcult (Conselho Municipal de Cultura).

O documentário tem caráter bibliográfico e histórico, e foi roteirizado e dirigido por Isabella Monteiro. A obra versa sobre a importância da trajetória de homens e mulheres escravizados que souberam se reinventar com lutas e resistências no cotidiano da Fazenda Salto Grande, com destaque para os ativistas e militantes negros da atualidade.

“A Lei Paulo Gustavo proporciona a democratização da cultura e da arte, e o documentário é mais uma evidência da importância desses recursos que recebemos”, destaca a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

