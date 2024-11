Banco Central eleva taxa Selic para 11,25%

Banco Central (BC) eleva Selic para 11,25%. O BC anunciou sua decisão de juros e, como esperado pelo mercado, acelerou o ritmo de aumento da taxa básica. A justificativa é a piora do balanço de risco: além da persistência da desancoragem das expectativas, há resiliência da inflação de serviços e uma dinâmica cambial desfavorável.

Projeções do BC mostram piora. As projeções do BC em seu cenário de referência, que considera a trajetória de alta da Selic para 12,50% presente na pesquisa Focus, seguem acima da meta. Para este ano o BC subiu sua projeção para 4,6%, seguido de 3,9% no próximo ano e 3,6% no 2T26.

Sinal é de continuidade dos ajustes. O comunicado que acompanha a decisão não trouxe sinalizações sobre o ritmo ou o tamanho total do ciclo de aperto. As decisões seguem atreladas ao comportamento da inflação, em particular as respostas de política fiscal.

Expectativa é de mais três altas, para o patamar de 12,50%. Dado o cenário global e as incertezas fiscais locais, é possível que o BC continua subindo juros em um ritmo de 0,5 p.p. nas reuniões de dezembro e janeiro, encerrando o ciclo com uma alta de 0,25 p.p. em março de 2025.

Banco Central e o BV

O cenário do Banco BV, que considera alguma medida de ajuste fiscal e desaceleração econômica em 2025, trabalha com cortes de juros a partir do segundo semestre, com a taxa básica encerrando o ano em 11,50%.

