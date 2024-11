CCXP: 5 apps para aproveitar o evento ao máximo

Em grandes eventos como a CCXP, que reúne fãs da cultura geek de todo o país, a praticidade é a melhor aliada para quem quer aproveitar ao máximo. Felizmente, hoje em dia, não é mais necessário carregar cadernos com anotações da programação ou mesmo trocar diversas mensagens para encontrar os amigos. O celular simplifica a experiência dos visitantes, oferecendo de tudo, desde locomoção até a localização de pessoas, com apenas alguns toques.

“O smartphone pode ser nosso melhor amigo nessas situações, auxiliando em questões práticas de organização. E não é preciso baixar apenas aplicativos utilitários, existem diversos aplicativos de entretenimento que unem o útil ao agradável, melhorando a experiência em shows, festivais e eventos nacionais,” comenta Maxim Climchuk, CEO do Blink Map.

Além do Blink Map, que facilita encontrar amigos em meio a grandes multidões usando ferramentas de geolocalização, Climchuk recomenda outros quatro aplicativos – não tão óbvios, como os de meio de transporte e comunicação -, para tornar a experiência em grandes eventos ainda mais completa.

Blink Map

O Blink Map foi criado para facilitar o encontro de amigos próximos, com um sistema de localização preciso, variando apenas cinco metros. Assim, não é necessário marcar pontos de encontros ou ficar tirando fotos do local para enviar aos amigos, basta acessar o app e ver ao vivo onde cada contato está.

“Nosso objetivo é tornar os encontros presenciais mais fáceis e divertidos. Quando você encontra um amigo, por exemplo, ambos podem ativar uma notificação ao balançarem o celular ao mesmo tempo. O Blink une funcionalidade e diversão, sendo ideal para grandes eventos,” explica Climchuk.

Twitch / Youtube

Mesmo estando no evento, é difícil acompanhar todas as atrações de perto, especialmente os painéis com celebridades convidadas. Com os apps Twitch e YouTube, você pode assistir às transmissões oficiais das atrações e apresentações que não são prioritárias, além de acompanhar seus criadores favoritos, enquanto espera sua vez em um estande, fazendo você economizar tempo.

Gov.br

O aplicativo do governo pode não ser uma escolha óbvia para eventos, mas é um recurso que pode te salvar de imprevistos como a perda ou esquecimento de documentos. Com o app, você acessa a versão digital da Carteira de Identidade Nacional (CIN) e da CNH Digital, evitando levar as versões físicas e reduzindo o risco de perdê-las.

Carteira virtual

Com o Google ou a Apple Wallet, você pode substituir cartões físicos, dinheiro ou até mesmo a necessidade de abrir o app do banco para fazer um Pix. A carteira digital permite que você faça pagamentos rapidamente mesmo sem internet – e ainda ajuda a reduzir a quantidade de itens na bolsa.

Splitwise

Ideal para quem vai acompanhado de amigos, o Splitwise facilita o controle de gastos compartilhados. Se alguém paga uma passagem ou bebida para você, por exemplo, basta registrar o gasto no app, que divide o valor automaticamente e envia notificações de cobrança, evitando contas complicadas.

“Ir a eventos geek exige preparação e esses aplicativos estão aí para nos ajudar a aproveitar a experiência com tranquilidade. Eles também tornam o passeio mais conveniente e divertido,” conclui Climchuk.

Sobre o Blink e a CCXP

Lançado em 2023, Blink é um serviço de compartilhamento de geolocalização onde você pode rastrear a localização em tempo real de seus amigos e apenas seus amigos, sem expor suas informações para pessoas aleatórias. Com mais de 2,7 milhões de usuários mensais e quase um milhão de usuários ativos todos os dias, o aplicativo tem a missão de aproximar as pessoas e impulsionar a Geração Z para encontros pessoais e offline.