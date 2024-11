Santa Bárbara ganha Selo Ouro Nacional Compromisso com a Alfabetização

O Município de Santa Bárbara d´Oeste foi premiado pelo Ministério da Educação para receber a categoria ouro do “Selo Nacional Compromisso Criança Alfabetizada”. A iniciativa é uma importante certificação concedida aos municípios que alcançam excelência em políticas públicas voltadas à alfabetização de crianças na idade certa. Santa Bárbara obteve 98 pontos, de um total máximo de 100 pontos possíveis.

Santa Bárbara conquistou o selo por conta da implementação de um conjunto de estratégias que priorizam a qualidade no processo de alfabetização, entre elas a formação permanente de professores e coordenadores pedagógicos, inclusive por meio de parcerias com universidades públicas renomadas, investimentos em projetos de leitura com propósito comunicativo e a adoção de metodologias eficazes para garantir que os estudantes do 1º e 2º anos do Ensino Fundamental adquiram as competências essenciais de leitura, escrita e matemática. Outra prática destacada é o monitoramento contínuo da aprendizagem dos alunos, em conjunto com o envolvimento da comunidade escolar, essencial para o alcance desse resultado.

“Este reconhecimento é fruto do trabalho integrado entre educadores, gestores, famílias e toda a rede de ensino. Reflete o compromisso do prefeito Rafael Piovezan com a qualidade da Educação, garantindo um futuro promissor para todos os estudantes. É uma vitória para nossas crianças e para o desenvolvimento do nosso município”, disse a secretária de Educação, Tânia Mara da Silva.

Neste ano, que marca a primeira edição do Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização, participaram 4.578 municípios brasileiros. Isso representa mais de 82% do total de 5.570 de municípios de todo o País.