Prefeitura instala antenas corta-fio em motos gratuitamente nesta sexta

A Prefeitura de Americana, por meio da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv), vai instalar 150 antenas corta-fio em motocicletas, de forma gratuita, nesta sexta-feira (29). A ação será realizada das 9h às 11h, na Avenida Brasil (altura do CCL), e faz parte da campanha de conscientização no trânsito.

“A instalação da antena salva vidas e é obrigatória para veículos destinados ao transporte remunerado de mercadorias. Também recomendamos que sejam instaladas em motos de uso pessoal. A proteção é essencial para evitar acidentes e garantir a segurança do motociclista”, destaca o secretário adjunto de Trânsito, Marcelo Giongo.

A ação educativa do mês de novembro é realizada em alusão ao Dia Mundial em Memória às Vítimas de Trânsito, instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU). A campanha busca chamar a atenção da população sobre as mortes no trânsito.

Durante a campanha, também serão distribuídos panfletos educativos e brindes. Já nos semáforos, haverá frases educativas em faixas e banners, e na Avenida Brasil será feita uma simulação de acidente.

A antena é um equipamento retrátil fixado no guidão da moto que, quando esticado, evita que as linhas cortantes entrem em contato com o tronco e o pescoço dos motociclistas. O objetivo é evitar acidentes com linhas com cerol ou a chamada “linha chilena”.

A ação, idealizada e realizada pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), através da Utransv, em parceria com a CPFL e SCS, conta com o apoio da Guarda Municipal de Americana (GAMA) e Pátio de Recolhimento de Veículos de Americana.