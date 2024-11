Distribuição de carnês do IPTU 2025 terá início após o Natal em Americana

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Fazenda, iniciará a distribuição dos carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2025 na semana entre o Natal e o Ano Novo. A expectativa é de que todos os carnês estejam entregues até a data do vencimento da primeira parcela.

Ao todo, serão distribuídos cerca de 126 mil carnês. A primeira parcela ou cota única vencem no dia 20 de janeiro. O vencimento das demais parcelas ocorre sempre no dia 20 de cada mês. Quando a data cair em um sábado, domingo ou feriado o vencimento é transferido para o primeiro dia útil subsequente.

Mais notícias da cidade e região

A estimativa de arrecadação com o imposto é de cerca de R$ 118 milhões, de acordo com a previsão que consta da peça orçamentária enviada para a Câmara Municipal.

A população também pode acessar a versão eletrônica dos carnês e imprimi-los pelo site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br). Esta opção estará disponível a partir de 6 de janeiro de 2025.

O contribuinte também terá a opção de pagamento via Pix. Os boletos conterão um código de barras e um QR Code, e o cidadão poderá fazer a opção de pagamento que preferir.

Tanto o IPTU quanto a Taxa de Coleta e Remoção de Lixo terão correção de 4,76% nos valores, acompanhando o resultado do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) dos últimos 12 meses, medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

“Considerou-se que não caberia aplicar reajustes maiores do que a inflação verificada no período, de modo a não ampliar a carga tributária dos contribuintes de Americana, observadas as disposições constantes do artigo 115 e parágrafos da Lei Orgânica do Município”, explicou a secretária de Fazenda, Simone Inácio de França Bruno.