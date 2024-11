Haddad anuncia 'folga' no imposto de renda pra 2025

O ministro da Fazenda Fernando Haddad vai anunciar hoje à noite nova folga (isenção) de Imposto de Renda para quem ganha até 5 mil por mês.

O pacote fiscal vai ser anunciado em cadeia nacional às 20h30 desta quarta-feira. Junto com a isenção do IR virá o anúncio do Pacote de Corte de gastos, cobrança do ‘mercado’ e dos credores da União.

Haddad firme no corte

A previsão é que o governo busque equilíbrio das contas públicas para o próximo ano.

Um apoiador do PT afirmou nas redes que ” Haddad precisava vir à público explicar para a população as propostas do governo. Essa ação fará os lacradores do pseudo progressismo parar de ficar falando besteira nas redes sociais.”

Sumaré – ACIAS abre inscrições para último evento de networking do ano

Evento gratuito será realizado na próxima terça-feira, 3/12, no Sumaré Park Hotel

A ACIAS (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré) realiza na próxima terça-feira, 3/12, o último evento presencial do ano, do grupo de networking ION. Com palestras sobre motivação de equipe para vender mais e os pilares do sucesso empresarial, o encontro será no Sumaré Park Hotel, no Jardim Dall´Orto, a partir das 7h. Os interessados em participar já podem fazer a inscrição.

No último evento do ano, a reunião do ION contará com duas importantes palestras. “Como inspirar e motivar sua equipe para vender mais” será realizada pelo consultor e palestrante Rodrigo Ruiz. O tema da palestra do empresário Washington Ribeiro é “Os 3 Pilares do Sucesso Empresarial: Pessoas, Processos e Tecnologia”.

Além do momento educativo, com dicas práticas para melhorar o desempenho dos negócios, a reunião presencial do ACIAS ION contará com dinâmicas de networking e rodadas de negócio, quando os empresários têm a oportunidade de divulgar seus produtos e serviços diretamente para outros empresários.

“Participar de grupos de networking, como o ION, é uma estratégia que traz inúmeros benefícios aos empresários, principalmente aos pequenos empreendedores. Os participantes conseguem impulsionar seus negócios, têm acesso direto a potenciais clientes e parceiros, aumentam a visibilidade da sua marca e trocam conhecimento e informações com outros empresários”, comenta Felipe Alberto Verza Ferreira, presidente da ACIAS.

Criado há mais de três anos, o grupo de networking ION é mais um serviço que a ACIAS oferece para incentivar a conexão entre empresários, empreendedores e profissionais liberais da cidade.

Os integrantes se reúnem às terças-feiras, de forma virtual, entre 7h30 às 8h45. Uma vez por mês integrantes do grupo e convidados se reúnem presencialmente.

A participação no evento presencial do grupo de networking ACIAS ION é gratuita e aberta a interessados de todos os segmentos. Para participar, basta fazer a inscrição pelo link: https://docs.google.com/forms/d/1Q_BPpSfAthuLia_2ko3cccM-37Ih2-EtWcUoM9JZMrI/edit

Serviço:

ACIAS ION – ENCONTRO PRESENCIAL

Quando: 3 de dezembro, terça-feira.

Horário: das 7h às 10h.

Onde: Sumaré Park Hotel, na Avenida Vereador Antônio Pereira de Camargo Neto, 303, Jardim Dall’Orto, Sumaré.

Inscrições:https://docs.google.com/forms/d/1Q_BPpSfAthuLia_2ko3cccM-37Ih2-EtWcUoM9JZMrI/edit