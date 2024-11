Prefeito Chico entrega reforma da Praça de Esportes do Jardim Ipiranga

O prefeito Chico Sardelli entregou nesta terça-feira (26) a reforma da Praça de Esportes Aristides Pisoni, no bairro Jardim Ipiranga. O espaço recebeu melhorias no ginásio, na quadra externa e no Complexo de Bocha, além de novos equipamentos, como quadra de areia, academia ao ar livre e brinquedão. As intervenções fazem parte de uma série de obras nos espaços esportivos de Americana.

“É uma alegria muito grande entregar este espaço completamente renovado à nossa população, com reformas em toda a estrutura, levando mais qualidade, conforto e segurança à comunidade do Jardim Ipiranga. Essa era uma demanda antiga dos moradores do bairro e ficamos muito contentes em poder atender. Agradeço à nossa equipe de secretários pela dedicação e parabenizo a família do senhor Aristides Pisoni, que muito contribuiu com a nossa cidade e tem o nome eternizado aqui nesta praça”, destacou o prefeito Chico.

A praça teve a pintura geral renovada, incluindo grade externa, fachada, corrimãos das rampas de acesso, paredes internas e externas do ginásio e arquibancadas. Os trabalhos incluíram também reformas nos banheiros e vestiários, nos pisos das quadras e nas instalações elétricas e hidráulicas, bem como a troca das telhas de fibrocimento, impermeabilização de laje, instalação de novos acessórios esportivos e paisagismo. O investimento foi de R$ 636 mil, recurso com origem no FMDU (Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano).

“Ver a transformação que aconteceu neste espaço é motivo de muita alegria e orgulho para todos nós. Era um local que precisava de muitas melhorias e que, depois de um trabalho intenso, estamos devolvendo à população de Americana em ótimas condições para a prática de esportes. Tenho certeza que essa praça será cada dia mais frequentada pelos moradores”, ressaltou o vice-prefeito Odir Demarchi.

“Estamos muito felizes em entregar mais uma Praça de Esportes reformada para a nossa população. Uma obra que o prefeito Chico pediu com muito carinho e executamos nos mínimos detalhes para poder entregar à comunidade. Nosso objetivo é sempre incentivar o esporte e melhorar cada dia mais nossas modalidades, nossos atletas e nossos espaços esportivos. Não tenho palavras para expressar a minha felicidade e sinto um grande orgulho de fazer parte dessa gestão”, celebrou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

O Complexo de Bocha “Elio Apparecido Zen”, que faz parte das instalações da praça, também passou por revitalização, que incluiu o fechamento com alvenaria, pintura, instalação de iluminação e melhorias no piso. O investimento nesse espaço foi de R$ 193.841,92, sendo R$ 119.365,00 provenientes de emenda parlamentar do então deputado federal Vanderlei Macris, intermediada pelo vereador Lucas Leoncine, e R$ 74.476,92 de contrapartida da Prefeitura.

“Fico muito emocionado com essa grande reforma nesse bairro onde cresci, estudei e pelo qual tenho um carinho enorme. É uma obra de muitas mãos, mas principalmente da população, que tanto nos pedia e agora ganha um espaço mais seguro e com mais opções de lazer e atividades físicas. Agradeço ao prefeito Chico, ao vice Odir, a toda a Administração e aos moradores do Jardim Ipiranga que estiveram juntos nessa luta”, disse Leoncine.

Também estiveram presentes à entrega os vereadores Leco Soares e Marcos Caetano, além de Athos Pisoni, ex-atirador olímpico e filho de Aristides Pisoni, e Rogério Santa Rosa, presidente da AGRA, a Associação de Ginástica Rítmica de Americana. E ainda o chefe de gabinete da Prefeitura, Franco Ravera Sardelli, e os secretários de Governo, Jesuel de Freitas, de Administração, Eduardo Flores, de Planejamento, Diego Guidolin, de Comunicação e Tecnologia da Informação, Leon Botão, de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira, e de Gestão de Convênios, Vinicius Zerbetto.

Após a solenidade, o público presente pode acompanhar duas apresentações das alunas da AGRA, que utilizam o ginásio da Praça de Esportes para seus treinamentos.

A obra no Jardim Ipiranga é a terceira reforma de Praça de Esportes entregue pela Prefeitura de Americana em 2024, junto dos espaços dos bairros São Manoel e Nova Americana, concluídos no primeiro semestre. Atualmente, as obras seguem em andamento no bairro Antônio Zanaga, em fase final, e na nova praça do Santa Sofia, na região do Portal.