Cemitérios de Americana devem receber mais de 20 mil pessoas no final de semana

Os cemitérios municipais de Americana se preparam para receber mais de 20 mil pessoas, neste final de semana, em razão do Dia de Finados, no sábado (2). Nas últimas semanas, a Prefeitura intensificou os serviços de manutenção e limpeza nos cemitérios da Saudade e Parque Gramado.

Com ambos os cemitérios abertos das 7h às 17h, as capelas terão a celebração de 10 missas no sábado, às 7h, 8h30, 10h, 12h, 14h e 16h, no Parque Gramado, e às 8h, 10h, 14h e 16h, na Saudade.

“Essa é uma data em que nos preparamos para receber milhares de pessoas que visitarão os jazigos. Além do trabalho diário de manutenção nos locais, também realizamos uma força tarefa de melhorias para recepcionar todos os visitantes da melhor maneira possível”, ressalta o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Além dos pontos fixos, também serão comercializados produtos como velas, flores naturais e artificiais, além de itens alimentícios, através do comércio eventual aberto todos os anos pela Prefeitura.

