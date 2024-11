DAE de Santa Bárbara inicia a Sipat 2024

A 26ª edição da Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho – Sipat – do DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste teve início nesta terça-feira (29) com palestra motivacional. O diretor-superintendente da autarquia, Laerson Andia Júnior abriu o evento que seguirá até sexta-feira (1/11).

O palestrante motivacional, Adilson Marinelli, abordou as atitudes que mudam nossas vidas, com práticas de lealdade, força de vontade, proatividade, dentre outras, seja dentro e fora do ambiente de trabalho. Na ocasião, foram desenvolvidas dinâmicas com os colaboradores que lotaram o Centro de Treinamento “Bepe Machado”, sala que fica nas dependências do Centro Operacional “Mauro da Bomba”, Garagem.

A 26ª Sipat do DAE barbarense segue durante a semana com palestra e atividades relacionadas à segurança do trabalho, por meio de gincanas e formação de grupos para apresentação de frases, fotos, teatros e paródias, cuja melhor apresentação será conhecida por meio de votação on-line entre os servidores.

Em ação conjunta com a Secretaria de Promoção Social, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio e Segurança do Trabalho – CIPAA – do Departamento, está arrecadando caixas de leite doadas pelos funcionários.

