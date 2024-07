Centro de Segurança e Inteligência da Gama será um dos mais modernos do País

A Prefeitura de Americana está investindo R$ 2,4 milhões na implantação do Centro de Segurança e Inteligência (CSI) da Guarda Municipal (Gama), que vai substituir o antigo Centro de Controle e Operações (CCO). Um dos centros de controle mais modernos do País, o espaço será entregue nesta quinta-feira (4), às 10h, pelo prefeito Chico Sardelli.

O contrato de implantação do CSI inclui a adequação do espaço físico, de aproximadamente 104 metros quadrados, com instalação de mobiliários, equipamentos eletrônicos e de informática.

O CSI está integrado à Muralha Digital, que já atinge 95% de cobertura das entradas e saídas de Americana, com mais de 200 câmeras instaladas em pontos estratégicos da cidade. Ainda neste mês, todas as entradas e saídas da cidade estarão vigiadas, com as câmeras captando imagens e colhendo informações como características dos veículos e horários em que entraram e saíram da cidade.

O investimento total na compra das câmeras foi de R$ 2,8 milhões, sendo R$ 1,9 milhão proveniente de emenda parlamentar do ex-deputado federal Abou Anni.

O CSI irá receber e gerir as informações de todas as câmeras espalhadas nas entradas, saídas, vias e espaços públicos do município, além de receber as solicitações dos moradores por meio do número de emergência 153 e WhatsApp (19) 3461-8631. Ou seja, um trabalho de atendimento e monitoramento em tempo real, 24 horas por dia.

“O Centro de Segurança e Inteligência da Guarda Municipal de Americana foi a principal missão, ao lado da Muralha Digital, que o prefeito Chico Sardelli determinou para que a nossa equipe providenciasse, e é com muita satisfação e alegria que podemos acompanhar ele e o vice Odir realizando a entrega de um Centro de Monitoramento equipado com o que há de mais moderno e relevante para a realização do trabalho. A cidade de Americana passa agora a ser referência no que tange à Muralha Digital e Centro de Segurança e Inteligência, e quem ganha é a população com uma cidade certamente mais segura”, afirma o comandante da Gama, Marco Aurélio da Silva.