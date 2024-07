Prefeito Luiz Dalben acompanha preparativos para obras do novo espaço de saúde de Sumaré

Mais notícias da cidade e região

Seguem os investimentos na saúde de Sumaré! Visando um atendimento sempre de qualidade, o prefeito Luiz Dalben acompanhou na última semana os preparativos para o início das obras do novo Centro da Criança, Centro de Especialidades e Base de Excelência da Mulher no local onde funcionava o antigo PA Nações, região da Área Cura.

O local fica na rua Aldo de Oliveira e será todo reformado para humanizar ainda mais o atendimento e facilitar o acesso dos moradores da região a estes importantes serviços de saúde especializados. A obra faz parte das ações de humanização da saúde, iniciadas em 2017, e é executada utilizando recursos municipais e mão de obra própria.

“O aperfeiçoamento do atendimento, tanto estrutural quanto pessoal, são um dos nossos grandes objetivos. Desativamos a unidade quando inauguramos a UPA Área Cura, em março, e desde então, estamos preparando o projeto para ocupar o espaço com serviços especializados descentralizados, tão importantes para a população. Tratamos a saúde pública como prioridade e, em breve, os usuários terão um ambiente adaptado e bem estruturado para o atendimento”, disse o prefeito Luiz Dalben.

A Base de Excelência da Mulher oferta atendimento médico e laboratorial exclusivo para mulheres. Entre os serviços, estão atendimentos para mulheres com gravidez de alto risco, infertilidade, obstetrícia, ginecológico, assistência psicossocial e realização de exames.

O Central de Especialidades oferece atendimento em diversas especialidades direcionadas e especializadas. Já o Centro da Criança, que já conta com unidades no centro e Parque Bandeirantes, conta com atendimento médico pediátrico e qualidade de vida para as crianças de 0 a 14 anos.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP