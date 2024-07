Crianças se perdem em área de mata e são resgatadas pela PM

Duas crianças, uma de 12 anos e outra de 11, foram resgatadas pela Polícia Militar, nesta terça-feira, por volta das 16h, após se perderem em uma área de mata na Vila Bertini, em Americana.

De acordo com a corporação, a ocorrência foi irradiada via COPOM para atendimento onde duas crianças estariam desaparecidas em uma área de mata. No local, foi realizado contato com populares que informaram que as crianças teriam adentrado a mata e que estariam perdidas.

Diante das informações, as equipes policiais iniciaram as buscas, enquanto o COPOM mantinha contato via telefone com uma das crianças, tentando a melhor localização. Por ser um terreno de difícil acesso e declive acentuado (cerca de 30 metros), foi solicitado apoio do helicóptero águia, do Corpo de Bombeiros e também do canil da Guarda Municipal de Americana.

Aproximadamente duas horas após o início das buscas às vítimas, a dupla foi localizadaa próximo a um riacho, conscientes e sem quaisquer ferimentos. O resgate foi realizado com uso de cordas e escadas. As vítimas ficaram sob a responsabilidade e tutela da responsável, que foi devidamente orientada a procurar uma unidade de saúde para exames e avaliação médica.