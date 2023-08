Cesta Básica na RMC tem menor valor de 2023

O Observatório PUC-Campinas está divulgando a análise dos dados referentes ao custo da cesta básica e variações de preços na cidade de Campinas referente ao mês de julho de 2023. O estudo é coordenado pelo Prof. Me. Pedro de Miranda Costa. O valor da cesta básica em Campinas apresentou nova queda no mês de julho atingindo R$ 695,51. Esse é o menor valor no ano e o segundo menor desde que o Observatório PUC-Campinas iniciou o acompanhamento em setembro de 2022.

Clique aqui para ver estudo completo

Campinas segue tendência de queda experimentada também por outras capitais. Porém alguns anúncios de reajustes podem sinalizar novas acelerações nos próximos meses.

Considerando-se o custo da cesta e a preconização de que o salário-mínimo seja suficiente para a aquisição de três cestas, o valor do “Mínimo” necessário deveria ser de R$ 2.086,53. Ainda, com os valores atualizados, uma só cesta compromete 52,7% do valor do salário-mínimo vigente.

Mais notícias da cidade e região

As altas mais relevantes foram as do pão francês (4,81%) e da farinha de trigo (4,53%). Dentre as reduções, destacam-se a do feijão (5,74%), carne (7,17%) e batata (18,89%). Esta última havia apresentado no mês de junho alta e experimentou em julho um recuo, como já havia apontado o boletim anterior. Já a carne apresentou nova redução e dada sua importância na cesta, somente esse item contribuiu com uma redução de R$ 18,19 no custo da cesta.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP