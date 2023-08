Matriarca das Kardashian de rosto novo

Nos episódios anteriores a empresária apareceu em pós operatórios faciais, conversamos com Dr. Diovane Ruaro, Presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgiões Plásticos para esclarecer mitos e verdades sobre o Lifting Facial que provavelmente deve ser uma das intervenções cirúrgicas que a matriarca do clã possa ter feito.

O “Lifting facial”, também conhecido como ritidoplastia, é um procedimento cirúrgico que visa melhorar os sinais visíveis de envelhecimento no rosto e no pescoço. Durante o procedimento, o cirurgião plástico remove o excesso de pele e, em alguns casos, também pode reposicionar os músculos e tecidos subjacentes. Isso ajuda a reduzir rugas, linhas de expressão e flacidez da pele, proporcionando uma aparência mais rejuvenescida.

O procedimento de lifting facial pode ser personalizado de acordo com as necessidades individuais do paciente. Algumas áreas comuns tratadas incluem: Linhas de expressão ao redor dos olhos, rugas na testa e entre as sobrancelhas, flacidez da pele nas bochechas e queixo,

redefinição do contorno da mandíbula, flacidez do pescoço e acúmulo de gordura sob o queixo (papada).

É importante notar que o lifting facial é uma cirurgia invasiva e requer um período de recuperação, durante o qual o paciente pode experimentar inchaço, hematomas e desconforto temporário.

Antes de se submeter a qualquer procedimento cirúrgico, é fundamental consultar um cirurgião plástico certificado e discutir suas expectativas, riscos e benefícios.

Mito: O Lifting Facial tem como objetivo alterar os traços característicos do rosto da pessoa.

Verdade: O objetivo do Lifting Facial é proporcionar um rejuvenescimento discreto e natural, não alterando os traços característicos do rosto.

Verdade: O Lifting Facial é recomendado para pessoas que apresentam sinais de envelhecimento facial, como flacidez, rugas e sulcos causados pelo passar do tempo.

Verdade: A cirurgia de Lifting Facial envolve procedimentos como o realçamento da linha da mandíbula, remoção da gordura do pescoço, correção do excesso de pele nas pálpebras (blefaroplastia) e suavização de rugas e marcas de expressão.

Verdade: O período de recuperação após o Lifting Facial varia de paciente para paciente, mas os resultados costumam se tornar visíveis a partir do 15º dia após a cirurgia e se tornam definitivos entre o 6º e o 12º mês.

Verdade: O Lifting Facial melhora o rejuvenescimento da face, mas não impede o processo natural de envelhecimento celular.

Verdade: No pós-operatório do Lifting Facial, é comum ocorrer inchaço, manchas roxas e sensibilidade ou insensibilidade em algumas áreas, que vão desaparecendo com o tempo.

Verdade: A cicatriz resultante do Lifting Facial costuma ser praticamente imperceptível, mas é permanente.

Verdade: O Mini Lifting Facial é um procedimento menos invasivo, com incisões mínimas, e pode ser realizado em regime ambulatorial com anestesia local.

Verdade: A recuperação após o Mini Lifting Facial costuma ser mais rápida, permitindo que a paciente retorne às atividades cotidianas em menos de 15 dias.

Verdade: O Mini Lifting Facial é recomendado para mulheres mais jovens, entre 40 e 55 anos, e é considerado terapêutico e preventivo para o envelhecimento facial precoce e a flacidez da pele.

Verdade: Os valores do Lifting Facial ou do Mini Lifting variam de acordo com fatores como o tamanho da cirurgia, tipo de anestesia, hospital onde será realizado, entre outros. As informações sobre valores e possibilidades de pagamento devem ser obtidas por meio de consulta presencial.

Musa do Futsal brasileiro fatura alto com conteúdo sensual

Craque do futsal brasileiro, Marcela Soares, 19 anos, tem feito sucesso tanto dentro quanto fora das quadras. Como jogadora da Celemaster Uruguaianense, a atleta tem dividido seu tempo entre os jogos e sua atuação como influenciadora digital, criando conteúdo sensual para seus seguidores. E os resultados não poderiam ser melhores: Marcela desponta como uma das principais modelos do TopFans.me, plataforma que estabelece uma conexão direta entre criadores de conteúdo e seus fãs, oferecendo experiências exclusivas e personalizadas. Similarmente a atletas de outras modalidades esportivas, Marcela compartilha os bastidores de sua rotina por meio de fotos e vídeos. A jogadora revela que tem milhares de assinantes, que pagam cerca de R$ 50 por mês para ver seus conteúdos. Ela diz que procura atender aos pedidos e às preferências dos seus fãs. “Eu decidi começar a produzir conteúdo sensual como uma fonte extra de renda. O futsal feminino não é tão bem remunerado assim”, comenta a modelo. Marcela também destaca o desafio de conciliar as duas profissões. “O futsal exige muito do meu tempo. Treino duas vezes por dia e viajo bastante para participar das competições. Sempre que tenho algum tempo livre, aproveito para fazer ensaios e criar conteúdo.” Conteúdo com amigas faz sucesso entre os fãs: Um dos conteúdos mais populares do perfil da modelo são os produzidos com as amigas. “Comecei a explorar esse tipo de conteúdo recentemente. Anteriormente, eu criava sozinha, mas agora envolvo minhas amigas. No começo, achei um pouco estranho, mas logo percebi que é uma das coisas que mais gosto de fazer e que meu público mais aprecia. Na verdade, muitos fãs já pediam por isso antes mesmo de eu começar”, revela a modelo. O próximo passo da modelo será a realização de seu primeiro ensaio nu para uma grande publicação. Marcela aceitou o convite e fará um ensaio para o Bella da Semana, maior revista masculina do Brasil. “Meu sonho no Futsal é ganhar títulos nos meus clubes e chegar à Seleção Brasileira. Como modelo é crescer cada vez mais e ganhar muito dinheiro para poder ajudar os meus pais”, finaliza a jogadora.

