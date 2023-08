Morador de Campinas é sequestrado no chamado ‘golpe do amor’

Um engenheiro agrônomo, de 29 anos, morador de Campinas, foi vítima do golpe do amor em São Paulo. O caso aconteceu nesta quinta-feira (17).

A vítima agendou encontro por aplicativo e foi sequestrado enquanto aguardava no local combinado. Bandidos levaram o veículo.

A polícia foi acionada e encontrou o carro no bairro Jaraguá, na capital. Houve perseguição.

Após os criminosos colidirem em uma árvore, eles foram detidos e informaram que a localização do dono do veículo, em uma comunidade próxima.

A polícia chegou ao local e resgatou o campineiro, que contou o que tinha acontecido.

Um homem e dois adolescentes foram detidos.

