Berinjela alia nutrição à alimentação saudável

Com baixo teor calórico, o fruto é rico em antioxidantes, vitaminas, previne doenças e auxilia na digestão

São Paulo, agosto de 2023.

Presente em diferentes culturas, como nas culinárias italiana, árabe, japonesa e brasileira, a berinjela é ingrediente-chave de pastas, massas, molhos, saladas e acompanhando carnes. O fruto pertence à família do pimentão, tem origem indiana e em regiões de clima quente, como o brasileiro, é cultivado durante todo o ano. Por isso, está sempre disponível em feiras livres, sacolões e supermercados.

Versátil e nutritiva, tem ação antioxidante, é rica em diversas vitaminas, como A, C e ferro. “A berinjela é um superalimento que auxilia na digestão e tem poucas calorias. Por isso, é excelente para quem busca uma alimentação mais saudável”, afirma Soraia Batista, nutricionista da Pluxee.

Os benefícios não param por aí. Um estudo recente da Universidade Adam Mickiewicz, da Polônia, indicou que a berinjela faz parte de um grupo de alimentos que produzem compostos naturais capazes de curar muitos distúrbios. Suas propriedades são significativas para inibir, por exemplo, o crescimento de células cancerígenas.

Propriedades

A berinjela é fonte de magnésio, cálcio, ferro, enxofre, vitamina A, C, e vitaminas do complexo B. Tem ação antioxidante e sua casca arroxeada contém antocianinas, pigmentos que auxiliam no combate aos radicais livres responsáveis pelo envelhecimento celular.

Benefícios

Auxilia na saúde das unhas e do cabelo;

Ajuda no bom funcionamento do intestino;

Previne alguns tipos de câncer;

Fortalece os ossos;

Ajuda a reduzir a glicose do sangue;

Auxilia na redução do colesterol ruim (LDL).

Dicas da nutricionista:

– Deixar a berinjela de molho em água com algumas gotas de limão ameniza seu gosto levemente amargado e evita o escurecimento após descascada e picada.

– É sensível e pode ser facilmente amassada, facilitando o preparo.

– Para o preparo de pastas, retire a casca após o cozimento.

– Não descarte as cascas! Aproveite-as em refogados, cozidos, molhos e conservas.

– Se for assar ou empanar, não retire a casca. Ela auxilia a manter o formato do alimento.

– Para fritar, prefira empanar a berinjela com farinha para reduzir a absorção de óleo.

RECEITAS

(Créditos: Soraia Batista, nutricionista da Pluxee)

Nhoque ao molho de berinjela

INGREDIENTES

Nhoque

4 xícaras de batata asterix (ou metade de batata asterix e metade de batata-doce)

1 colher de chá de sal

Cominho a gosto

2 colheres de sopa de azeite

1 xícara de farinha de trigo branca

½ xícara de farinha de trigo integral

Molho

1 berinjela pequena bem picada

1 colher de sopa de vinagre

1 cebola média bem picada

½ de xícara de pimentão picado

1 colher de sopa de alho em pó

Sal a gosto

3 xícaras de molho de tomate

½ xícara de água

¼ de xícara de azeitonas picadas

½ xícara de cheiro-verde picado

Azeite a gosto

Uvas passas a gosto (opcional)

MODO DE PREPARO:

Nhoque

Coloque as batatas com casca e lavadas em uma panela com água e leve para cozinhar até ficarem macias. Retire e descasque. Amasse bem as batatas com um garfo enquanto estiverem quentes ou passe pelo espremedor. Em uma vasilha, tempere as batatas amassadas com o sal, cominho e azeite. Adicione a farinha de trigo (branca e integral) aos poucos, mexendo sempre, até que a massa fique uniforme, modelável e desgrudando das mãos com facilidade. Em uma superfície limpa, polvilhe farinha de trigo e coloque um punhado da massa. Faça rolinhos com cerca de 2 cm de diâmetro e corte em pedaços de 2 cm, com o auxílio de uma faca. Em uma panela com água fervente, coloque um fio de azeite e adicione os pedaços de nhoque aos poucos. Deixe cozinhando até subirem à superfície, em seguida retire com o auxílio de uma escumadeira. Escorra o excesso de água e repita o processo com o restante do nhoque. Reserve.

Molho

Corte a berinjela ao meio e coloque-a em uma vasilha com 1 litro de água e 1 colher de sopa de vinagre. Deixe de molho por 15 minutos para tirar o gosto amargo. Em seguida, escorra e pique a berinjela. Em uma panela em fogo médio, coloque um fio de azeite e refogue a cebola até dourar. Acrescente a berinjela picada, o pimentão, o alho em pó e tempere com sal a gosto. Refogue a mistura até a berinjela e o pimentão ficarem macios. Adicione o molho de tomate, a água, a azeitona picada, corrija o sal se necessário e deixe ferver. Apague o fogo, adicione o cheiro-verde picado, regue com azeite e, se desejar, adicione um punhado de uvas passas. Incorpore o nhoque cozido aos poucos. Sirva os pratos e aproveite!

Rendimento: 4 porções

Quibe de berinjela

INGREDIENTES:

• 4 berinjelas grandes

• 4 xícaras de trigo para quibe

• 2 colheres de sopa de vinagre branco ou de maçã

• 2 colheres de sopa de alho em pó

• Sal a gosto

• Pimenta-do-reino a gosto

• 8 colheres de sopa de azeite ou óleo vegetal

• 6 xícaras de água fervente

• 2 colheres de sopa de cebola em pó

• 2 xícaras de cheiro-verde picado

• 4 colheres de sopa de hortelã desidratada

• ½ abóbora cabotiá pequena

• Suco de 1 limão

MODO DE PREPARO

Trigo

Pré-aqueça o forno a 210 graus. Corte as berinjelas ao meio, no sentido do comprimento, e faça cortes cruzados sobre as superfícies, formando losangos. Coloque-as em uma solução de quatro litros de água e duas colheres de vinagre branco por 15 minutos. Escorra as berinjelas e coloque-as em uma assadeira untada. Acrescente parte do alho em pó e do sal, a pimenta-do-reino e regue com azeite. Leve para assar por 30 minutos ou até que a polpa esteja macia (alternativa: cozinhe as berinjelas na água por 15 minutos). Raspe as polpas, coloque em uma vasilha e reserve. Em um recipiente, coloque o trigo para quibe e adicione a água fervente. Misture e deixe hidratando até a água secar totalmente, o que deve levar cerca de 15 minutos. Misture o trigo com as polpas de berinjela, o restante do alho, suco de limão, a cebola, o cheiro-verde e a hortelã. Reserve.

Abóbora

1. Descasque e pique a abóbora em cubos pequenos e cozinhe na panela de pressão por 15 a 20 minutos.

2. Escorra a água, utilizando apenas o necessário para bater no liquidificador, amassar com um garfo ou bater no processador.

3. Acrescente sal, alho e cebola. Reserve.

Opção: pode utilizar homus (pasta de grão-de-bico) no lugar da abóbora.

MONTAGEM

Disponha metade da mistura de trigo com a berinjela em uma assadeira untada. Adicione uma camada da abóbora cozida no formato de purê e mais uma camada da mistura de trigo com a berinjela. Leve para assar a 240 graus por 40 minutos ou até o quibe ficar levemente corado.

Opções de acompanhamento: Salada de folhas e tomate Molho balsâmico e salada Legumes e batatas dorê

