Michelle Bolsonaro da rasante em SP pra filiar mulherada

A deputada federal e presidente estadual do PL Mulher de São Paulo, Rosana Valle, ao lado da ex-primeira-dama do Brasil e presidente nacional do PL Mulher, Michelle Bolsonaro, recepcionaram na manhã desta 6ª feira (18/8) 170 mulheres no Novotel Center Norte, na capital paulista, durante encontro com filiadas e pré-candidatas que disputarão o pleito eleitoral de 2024.

Foi reforçada, na oportunidade, a importância de o partido continuar apostando em novas filiações e na preparação de lideranças femininas, para que estas possam concorrer de forma competitiva, no ano que vem, aos cargos de vereadora, de vice-prefeita e de prefeita. Também foi divulgado o projeto “Mulher que faz Acontecer” – que premiará cases a partir de janeiro de 2024.

As articulações do PL Mulher no Brasil já resultaram num aumento expressivo de filiadas somente em 2023. Desde fevereiro deste ano, data da primeira reunião de Michelle com deputadas federais da sigla, em Brasília-DF, 7.296 mulheres se filiaram. O volume representa 33,5% do total de novas adesões ao PL (21.742).

“As mulheres paulistas vão fazer a diferença nas eleições de 2024. O encontro de hoje é fundamental para alinharmos nossas ações em todo o estado e recebermos novas filiadas que disputarão o próximo pleito municipal. A presença de Michelle Bolsonaro é fundamental para engajarmos ainda mais lideranças femininas e inspirarmos milhões de mulheres por todo o Brasil”, reforçou Rosana.

O encontro estadual do PL Mulher contou com a presença das deputadas estaduais do PL-SP Fabiana Barroso, Dani Alonso, Delegada Graciela e Valéria Bolsonaro. A vice-presidente nacional do PL Mulher, deputada federal Amália Barros, a chefe de gabinete do PL Mulher Nacional, Joyce Carvalho, e o presidente da Executiva Estadual do PL de São Paulo, José Tadeu Candelaria, também participaram do evento, que aconteceu das 10 horas às 14 horas, na capital.

Na ocasião, Michelle abonou a ficha de filiação de Maria Terezinha de Jesus Pedrosa (São João da Boa Vista-SP), de Maria Joaquina dos Santos (Campos do Jordão-SP), de Anália Aparecida Bruno da Silva (Canas-SP), de Ana Paula Kuznier Takiute (Registro-SP), de Gislaine Montanari Franzotti (Potirendaba-SP), de Ana Maria Zoner Leal Serafim (Arco-Íris-SP) e de Maria Inês Bertino Miyada (Pindorama-SP). A mulher de Jair Bolsonaro ainda valorizou a presença no encontro da comentarista e articulista política Zoe Martínez, pré-candidata à vereadora em São Paulo-SP.

Em sua apresentação, Michelle compartilhou sua trajetória, dando ênfase aos projetos sociais que desenvolve desde muito jovem, e destacou a formação política proporcionada pelo PL Mulher às lideranças filiadas:

“A partir de São Paulo, vamos fortalecer o PL Mulher do Brasil e engajar mais lideranças em nosso projeto. Vamos mostrar para todo o País que Política se faz com mulheres batalhadoras como nós”, afirmou.

Quase ao fim do encontro, o ex-presidente da República e presidente de honra do PL, Jair Bolsonaro, fez uma videoconferência com a esposa e as lideranças femininas presentes na reunião de trabalho:

“Continuamos com nossa pauta em defesa da família. Queremos que as mulheres entrem para a Política por vontade e determinação. Tudo o que precisamos para o País, ou o que precisamos mudar, pensando no futuro de nossos filhos e netos, depende da Política, passa pela Política”, comentou Bolsonaro.

