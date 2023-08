Atividade do comércio mantém estabilidade em julho

Dados do Indicador de Atividade do Comércio

da Serasa Experian mostram que em julho, em comparação com o mês anterior, as vendas no varejo físico brasileiro permaneceram estáveis, sem marcar qualquer alteração (0%).

De acordo com o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi, “a atividade comercial continua a enfrentar obstáculos, uma vez que o poder de compra dos consumidores permanece afetado pela elevação dos juros que, embora tenha sido reduzida pelo Copom, continua nas alturas. Adicionalmente, uma parte da população está inadimplente e na ausência de uma melhora mais consistente de renda dos consumidores, é provável que as transações no ramo varejista se mantenham reticentes”.

Veja a variação mensal dos últimos 12 meses do Indicador de Atividade do Varejo da Serasa Experian:

A análise por setor revelou o maior percentual de crescimento para o segmento de “Veículos, Motos e Peças”, que marcou alta de 1,7%, resultado positivo gerado por conta dos incentivos fiscais do governo ao setor automotivo. “Móveis, Eletrodomésticos, Eletroeletrônicos e Informática” e “Material de Construção” tiveram alta de 0,7% e 0,3%, respectivamente. Os demais setores registraram queda. Confira no gráfico a seguir as demais informações:

Variação anual mostrou aumento Ainda segundo o indicador, no comparativo entre julho deste ano e o mesmo mês de 2022, o crescimento do movimento do comércio foi de 3,5%. Nesse cenário, o setor de “Móveis, Eletrodomésticos, Eletroeletrônicos e Informática” teve a maior expansão, de 9,1%, seguido pelo de “Combustíveis e Lubrificantes” que cresceu 4,7%. Para conferir mais informações e a série histórica do indicador, clique aqui! Metodologia O Indicador Serasa Experian de Atividade do Comércio é construído, exclusivamente, pelo volume de consultas mensais realizadas por cerca de 6.000 estabelecimentos comerciais à base de dados da Serasa Experian. As consultas são tratadas estatisticamente pelo método das médias aparadas, com corte de 20% nas extremidades superiores e inferiores das taxas mensais de crescimento, relativas a cada estabelecimento comercial dentro de cada um dos seis segmentos varejistas pesquisados. Mais notícias da cidade e região Para a formação da série agregada do Indicador Serasa Experian de Atividade do Comércio, as taxas de crescimento resultantes de cada segmento varejista são ponderadas pelo peso relativo de cada um deles na Pesquisa Mensal – Varejo Ampliado, do IBGE, respeitando-se as suas revisões metodológicas.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP