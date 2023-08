Clube de Leitura Santa Bárbara na próxima 3a

“ Clube de Leitura” em Santa Bárbara acontece na próxima terça-feira (22)

O “Clube Leitura” de Santa Bárbara d’Oeste acontecerá na próxima terça-feira (22) no Centro Cultural e Biblioteca “Profº Léo Sallum”, na Cidade Nova. O encontro gratuito está marcado para as 19 horas e contará com a leitura do conto “Olhos d’água” de Conceição Evaristo.

Para participar é necessário ter acima de 14 anos, realizar a inscrição por meio do link no site culturasbo.com/clubedoleo e aguardar o contato para mais informações. São 25 vagas preenchidas por ordem de inscrição.

O “Léo Sallum” foi uma das bibliotecas paulistas selecionadas para participar do projeto “Clubes” do SisEB (Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas do Estado de São Paulo) 2023. De agosto a dezembro haverá um encontro mensal para debater o livro escolhido, que será disponibilizado gratuitamente em sua versão digital por meio do acervo do site BibliON ou pode ser emprestado na versão impressa nas bibliotecas do Município.

LEIA MAIS Barbie: O que o filme ensina às empresas

O edital contempla contratação de mediadores culturais dos municípios selecionados, mentoria com profissionais especializados, atividades mensais de acompanhamento e avaliação, com coordenação pedagógica, e sessões de clubes de leitura por sete meses. O mediador cultural será o escritor Amauri de Oliveira e a funcionária Andreia Teodoro realiza a coordenação do projeto no Município.

Serviço:

Clube da Leitura | Conto “Olhos d’água” de Conceição Evaristo

Dia 22 de agosto, terça-feira, às 19 horas

Local: Centro Cultural e Biblioteca “Profº Léo Sallum” | Rua do Algodão, 1.450, Cidade Nova, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Siga sempre o Novo Momento em todas as redes sociais e aproveite para participar

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP