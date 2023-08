Região do Terramérica ganha ciclofaixa neste sábado

A implantação da ciclofaixa na Rua Professora Julia Maria Jurgensen Stecke esquina com a Avenida Gioconda Cibin, no Jardim Terramérica, será entregue oficialmente pela Prefeitura de Americana neste sábado, às 8h. Essa é a principal região da cidade que recebe diariamente centenas de adeptos ao ciclismo e praticantes de atividades físicas.

“Além de ser um esporte e muito utilizado como lazer, o ciclismo é um meio de transporte e a criação da ciclofaixa é mais um investimento em mobilidade urbana e qualidade de vida em nossa cidade”, ressaltou o prefeito Chico Sardelli.

Através da Unidade de Transportes e Sistema Viário e da Secretaria de Esportes, foram sinalizados 2,8 km de ciclofaixa na Avenida Padre Oswaldo Vieira de Andrade, no trecho entre Avenida Gioconda Cibin e Rua Luiz Placido Massochetti, e na Avenida Gioconda Cibin, entre a Avenida De Cillo e a Rua Roberto Jensen.

“O local já é conhecido pelos ciclistas da nossa cidade e região pela realização de diversos eventos. Essa ciclofaixa vai garantir a segurança dos moradores e esportistas que frequentam o local para atividade física”, disse o secretário de Esportes, Marcio Henrique Leal.

Recentemente, as duas avenidas receberam investimentos em revitalização do asfalto, sinalização de solo e pinturas de guias e sarjetas. As antigas lâmpadas dos postes de iluminação pública foram substituídas por LED, proporcionando maior visibilidade.

“Visando sempre a segurança no trânsito, finalizamos a sinalização de solo para a criação da ciclofaixa, um desejo antigo dos moradores e praticantes de atividades físicas naquela região”, comentou o secretário adjunto, Marcelo Giongo.

