Larissa Manoela e o transtorno de personalidade narcisista

A repercussão em torno da notícia de que a cantora e atriz Larissa Manoela teria deixado seu patrimônio para os pais/empresários para evitar uma briga judicial no rompimento das relações foi intensa e levantou para falar de diversos fatores ligados ao caso. Um deles é o fator psicológico, a partir da informação de que, supostamente, os pais controlavam as finanças e gastos pessoais da artista até hoje, com 22 anos. A situação pode sugerir um transtorno de personalidade narcisista por parte dos pais de Larissa, uma vez que casos semelhantes já povoaram a mídia no passado, como Michael Jackson, Britney Spears, Beyoncé e outros.

As nuances que sugerem tal possibilidade passam por características como vitimização. Ao longo da semana, os pais de Larissa fizeram postagens em redes sociais questionando a ingratidão da filha, por quem renunciaram a suas vidas para criar e cuidar, assumindo o papel de vítimas da situação.

Tal conduta vem a reboque de traços específicos, como explica Dra. Julia Trindade, psiquiatra pós-graduada em Neurociências do Comportamento e membro da Associação Brasileira de Psiquiatria: “Normalmente surgido durante a idade adulta, o transtorno de personalidade narcisista corresponde às pessoas que possuem uma altíssima sensação de grandiosidade de si mesmos, junto de uma forte falta de empatia e grande necessidade de aprovação dos outros. Na maioria das vezes, indivíduos com esse tipo de transtorno precisam de elogios constantes e possuem baixa autoestima”, detalha a especialista.

Leia+ sobre saúde aqui no NovoMomento

Ela defende que, apesar de transtornos desse tipo gerarem relações com o aspecto da vivida por Larissa com seus pais, não necessariamente uma relação tóxica nasce exclusivamente entre pessoas com algum diagnóstico psicológico. “Relações não-saudáveis podem ser desenvolvidas com pessoas sem nenhum tipo de diagnóstico. Assim, vale afirmar que é cabível considerar que um dos pais de Larissa tenha transtorno de personalidade ou, ao menos, alguns traços, mas esse fator não é decisivo para o desenvolvimento de algo tóxico.

Sinais de alerta

Para Dra. Julia, há três sinais de alerta a serem observados e considerados nesse contexto.

1-Desqualificação

“Em relações tóxicas, a vítima é desqualificada através de mentiras e afirmações como ‘isso nunca aconteceu’, além da sensação injusta de pertencimento por meio de chantagens, por exemplo: ‘eu abri mão da minha vida pela minha filha, então, é justo que eu fique com o dinheiro!'”.

2-Invalidação quando criança

“Os transtornos presentes na idade adulta podem ser impactados pela invalidação dos pais durante a infância”.

3-Violência psicológica disfarçada

“A situação de violência psicológica muitas vezes é interpretada como ações de amor e cuidado, o que torna ainda mais confuso o processo de interpretação dos fatos por parte da vítima”.

Por fim, a psiquiatra reforça a necessidade de estar alerta aos sintomas. “Conforme dito, uma relação disfuncional nem sempre tem relação com os transtornos de personalidade ou pais narcisistas. Logo, o primeiro passo é buscar por fontes seguras de ajuda, para descobrir o que está realmente acontecendo e qual o tratamento adequado”, finaliza Dra. Julia.

Dra. Julia Trindade | Psiquiatra

drajuliatrindade

Médica Psiquiatra – CRM 24363 – RQE 1489

Formada em Medicina pelo Universidade Federal de Pelotas, e Psiquiatra pela Universidade Federal de Santa Maria.

Membro da Associação Brasileira de Psiquiatria.

Pós-graduada em Neurociências do Comportamento pela PUCRS.

Especialista em Terapia Dialética Comportamental.

Certificada pela Harvard Medical School em General Pschychiatric Management for Borderline Personality Disorder.

Possui formação em Mindfulness para saúde do Instituto BreathWorks.

Especialização em andamento em autismo.

Projeto Farmacologia Aplicada à Medicina para o tratamento de paciente com TEPT (Transtorno do Estresse Pós-traumático)

Psiquiatra Geral e da Infância e Adolescência na Rede Municipal de Biguaçu de 2017 a 2019 Curso de manejo de pacientes na emergência psiquiátrica.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP