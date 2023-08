Polícia ainda procura causador do acidente com motos aquáticas na Praia dos Namorados

A Polícia Civil ainda procura o causador do acidente com motos aquáticas na Represa de Salto Grande, Praia dos Namorados, em Americana, ocorrido no último dia 6.

Um homem de 30 anos ficou gravemente ferido e segue internado em Campinas. O condutor da outra moto aquática envolvida na ocorrência fugiu sem ser identificada.

Qualquer informação que possa levar a Polícia ao causador do acidente deve ser repassada através do telefone 3405-2109.

