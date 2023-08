Acidente com ônibus em frente ao HM mata jovem de 19 anos

Um acidente entre uma moto elétrica e um ônibus da empresa Sancetur matou uma jovem de 19 anos, identificada como Kerolyne Calisto Morais. A colisão aconteceu em frente ao Hospital Municipal de Americana nesta quarta-feira.

Segundo o Boletim de Ocorrência, o motorista do ônibus afirmou que, ao tentar realizar a conversão em frente ao HM, o veículo foi atingido pelo moto conduzida por Kerolyne, que seguia no sentido Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304). O homem ainda disse que não percebeu a aproximação de Kerolyne. A vítima foi socorrida pelo serviço de ambulância para o HM, porém não resistiu. As circunstâncias do acidente serão apuradas pela Polícia Civil.

A prefeitura emitiu a seguinte nota:

“Ao adentrar no hospital, ela foi imediatamente atendida na emergência, passou por todos os procedimentos, e infelizmente não resistiu aos ferimentos”.

Kerolyne era aluna da Fatec e conhecidos relataram ao NM que era uma jovem encantadora. Ela morava no bairro Mollon IV, em Santa Bárbara d’Oeste. O corpo será sepultado nesta quinta-feira (17), no cemitério Parque dos Lírios. O enterro será às 17h.

A igreja Umadesbo AD Brás, frequentada por Kerolyne, publicou a seguinte mensagem nas redes sociais:

“O campo de Santa Bárbara d’Oeste juntamente com o nossos pastores Paulo Cardoso e Lourdes Cardoso se solidarizam com os amigos e familiares da nossa irmã Kerolyne Calisto Moraes, que na data de hoje, partiu para o Senhor.

Que o Espírito Santo esteja com todos nós auxiliando nesta hora tão difícil, estamos em oração!”

