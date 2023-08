Aesthetic ou fakeneti. Paulo Muzy em congresso de nutrição

Paulo Muzy, Victor Sorrentino, Daniel Coimbra, Andreia Friques e outros grandes nomes se reúnem no maior congresso de nutrição e saúde do país.

Nutrição Brasil acontece de 31 de agosto a 2 de setembro, na capital federal, com mais de 100 palestrantes renomados, e uma programação completa com palestras , workshop, mesa redonda e exposição de marcas e corrida

O maior evento de nutrição do Brasil está de volta à capital federal. O Nutrição Brasil, maior congresso do país, realizado pela Science Play, plataforma de conteúdos científicos voltados para profissionais de saúde, ocorrerá entre os dias 31 de agosto e 2 de setembro, no Centro de Convenções Ulysses. O evento irá contar com palestras de mais de 100 experts.

Entre eles grandes nomes como os médicos Paulo Muzy, com especialidade em Medicina Esportiva e mais de cinco pós-graduações na área, e Victor Sorrentino, palestrante internacional, credenciado pelo Instituto Brasileiro de Coach, e pós-graduado em nutrologia, além dos nutricionistas Daniel Coimbra, Doutor em Biotecnologia pela RENORBIO (Rede Nordeste de Biotecnologia), e Andreia Friques, Pioneira em Nutrição Materno-Infantil e Doutora pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES).

“Esse evento vai mudar completamente a forma como a nutrição é vista. Fico muito feliz em participar, é importante termos uma iniciativa assim na capital do país. Por meio do Nutrição Brasil, o público verá como a nutrição pode mudar o pensamento e a vida das pessoas”, destaca o nutricionista Daniel Coimbra.

“Minha palestra será voltada para ciência e prática clínica e o que há de mais atual na nutrição. Acredito que esse evento vai impactar bastante o mercado e terá uma grande representatividade para todos”, adianta Andreia Friques, nutricionista que irá ministrar a palestra “O papel da nutrição materno infantil no autismo”.

Homenagens

Alguns profissionais também serão homenageados no evento. A cerimônia será realizada no dia 31 de agosto, Dia do Nutricionista, para homenagear alguns nomes que representam bem a história da Nutrição no Brasil. Entre eles estão: Gabriel de Carvalho, Murilo Pereira, Patrícia Davidson, Rodolfo Peres e Roberta Carbonari.

Para Lancha Jr., nutricionista destaque no congresso com experiência em obesidade, nutrição e atividade física do Brasil, é gratificante ser reconhecido por seu trabalho. O profissional irá ministrar a palestra sobre o futuro da nutrição esportiva e o que a história nos ensina para o futuro no sábado, 02 de setembro, às 15h50, na Sala Nutrição Brasil. Lancha Jr explica que nutrição e atividade física andam juntas e para quem quer os melhores resultados não pode focar só em uma das duas.

“Considero a nutrição e a atividade física como parte de uma higiene de vida, na mesma relevância de tomar banho e escovar os dentes. Abordarei essas duas variáveis no contexto da vida contemporânea. Como um carro necessita de combustível, óleo no motor, água no radiador, não podemos colocar nosso corpo na ‘estrada’ sem os devidos cuidados que fazem a ‘máquina’ funcionar adequadamente”, explica o profissional.

Já Rodolfo Peres, um dos nomes que será homenageado e que carrega experiência em indústrias de suplementação, atuando no desenvolvimento de produtos, irá falar, na sexta-feira, 01 de setembro, às 17h50, na Sala Nutrição Brasil, sobre Nutrient timing, respostas metabólicas do organismo de acordo com o impacto de fatores estressores, tais como exercício físico, além das diferentes respostas hormonais de acordo com nosso ciclo circadiano. O profissional conta que é possível ter melhores resultados com o avanço das pesquisas científicas.

“Estudos relacionados à saúde intestinal, fornecimento de dados precisos sobre o paciente e métodos para uma melhor interpretação de exames laboratoriais são avanços importantes para uma nutrição mais eficiente. Em paralelo, temos a indústria de suplementação com opções cada vez mais biodisponíveis para serem utilizadas em cada caso específico”, detalha o nutricionista.

Além de sua palestra, durante o evento, Rodolfo irá lançar um livro sobre “Nutrição em Tempos Líquidos”, onde faz uma profunda reflexão entre os desafios atuais da nutrição com a tecnologia e questões sociais. Mesmo sendo autor de outros títulos, ele acredita que esse será seu livro que mais impactará na vida dos leitores.

O nutricionista Gabriel de Carvalho avalia que dentro da nutrição a saúde mitocondrial, e inflamação crônica são temas que estão em alta e que as pessoas precisam estar atentas para evitar doenças que são prejudiciais para a saúde.

“O tema sobre saúde intestinal não é novo, mas deve ser sempre lembrado para que as pessoas possam manter os exames em dia e evitar doenças. Também é uma área com grande número de pesquisas, que está cada vez mais aprofundada além daquilo que nós já temos”, conta Carvalho.

Sobre o evento

O evento irá contar com uma mesa redonda liderada por Brunno Falcão, sócio da Science Play, na sexta-feira, 01 de setembro, das 18h às 22h. Na Sala Nutrição Brasil serão ministradas palestras que irão tratar sobre transtornos alimentares, Coenzima Q10, microbiota intestinal e longevidade, efeitos terapêuticos dos suplementos esportivo, efeitos do jejum intermitente no metabolismo cerebral e noções de carreira e estratégias de marketing.

Além das palestras, irão ocorrer workshops ao longo de todo o congresso. Os temas abordados ao longo da programação incluem, nutrição esportiva para hipertrofia muscular, como minimizar os efeitos colaterais da quimioterapia, exame coprológico na prática clínica, nutrição como aliada na cicatrização e endometriose e o impacto na fertilidade.

Aberta ao público, o evento terá ainda uma exposição de 50 marcas nacionais que irão apresentar as novidades nos segmentos de alimentação saudável, suplementação e nutrição fitness, oferecendo condições exclusivas.

E não para por aí, o encerramento do Nutrição Brasil será em grande estilo, com uma corrida voltada para profissionais de saúde, pacientes e consumidor final, percorrendo os principais monumentos da capital federal no dia 03 de setembro. A corrida, que celebra o Dia Nacional do Nutricionista, começa domingo às 7h e terá modalidades para cada especialidade, que podem ser de 5 km e 10 km. As últimas inscrições e o regulamento estão disponíveis na plataforma Central da Corrida, com valores a partir de R$ 90.

Sobre a Science Play

Comandada pelos sócios Brunno Falcão, Wesley Araújo e Pedro Perim, a Science Play atua desde 2010 na realização de grandes eventos de nutrição e medicina no Brasil, além de ter sido a primeira empresa brasileira a expor nos Estados Unidos, no American College of Sports Medicine. Em 2017, passou a atuar também como uma plataforma digital com mais de 3 mil horas de conteúdos acadêmicos com foco na prática, produzidos por centenas de especialistas do Brasil e do mundo inteiro, além de 27 cursos exclusivos para assinantes. Avaliada em mais de R$ 23 milhões pela consultoria de corporate finance Stoic Capital, a plataforma atende a profissionais de 95 países.

Serviço:

Nutrição Brasil 2023

Local: Centro de Convenções Ulysses, Eixo Monumental, Brasília – DF

Data: Congresso, de 31 de agosto a 2 de setembro, das 9h às 18h; Exposição, de 31 de agosto a 2 de setembro: 31 de agosto das 17h às 21h, 1 e 2 de setembro das 09h às 20h; Corrida de encerramento em 3 de setembro, a partir das 7h

Investimento: Congresso, a partir de R$ 227; Exposição, gratuita até 2 de setembro, depois R$ 12,50 + taxa; Corrida, a partir de R$ 90,00 (vagas limitadas)

Ingressos e mais informações: link

