Carros usados no roubo ao carro-forte são encontrados em milharal

Os carros utilizados no roubo ao carro-forte na terça-feira na Rodovia dos Bandeirantes em Santa Bárbara d’Oeste foram encontrados em um milharal na cidade de Hortolândia.

Os veículos são uma Captiva e uma Land Rover. Agora, a polícia tentará rastrear o percurso dos carros para detalhar a ação dos bandidos.

Até o momento, ninguém foi preso.

ROUBO. Munidos de fuzis, os criminosos atiraram contra os vigilantes e conseguiram levar R$2 milhões. Após a ação, os bandidos atearam fogo no carro-forte. Dois vigilantes foram atingidos, além de um caminhoneiro, que estava no pátio do posto Graal. Não houve vítimas fatais.

Segundo o Departamento Estadual de Investigações Criminais, há a suspeita de que a quadrilha seja especializada nesse tipo de ação. A mesma empresa foi alvo de um ataque na região em maio deste ano e, por esse motivo, a polícia investigará se houve algum tipo de vazamento de informações.

