Bruna Lisboa disputa o conselho em Nova Odessa

Leia abaixo a descrição feita pela própria candidata para o NM

Com 32 anos, nascida em Rurópolis – PA, filha de agricultores, veio para Nova Odessa SP em 2011 em busca de uma vida melhor para sua família. Casou – se aos 22 anos com Pablo Lisboa e hoje é mãe de uma menina de 5 anos.

É formada em Bacharelado em administração, onde já atuou em empresa multinacional no ramo financeiro e em outros trabalhos no âmbito administrativo, sendo responsável em planejar e coordenar, para garantir o bom funcionamento dos resultados desejados.

Bruna Lisboa, é atuante na igreja, onde já trabalha com crianças e adolescentes, a algum tempo contribuindo com trabalhos educativos, para o bom comportamento no ambiente famíliar.



Tendo em vista a oportunidade de trabalhar como Conselheira Tutelar, estou me Candidatando pela primeira vez e pretendo desempenhar trabalhos, com o compromisso de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, seremos um colegiado com 05 conselheiros trabalhando em prol da comunidade, tornando se um elo, entre os órgãos públicos com o objetivo do cumprimento dos deveres, promovendo e incentivando programas e treinamentos para a comunidade como estratégias de prevenção e cuidado no ambiente em que vivemos.

Venho pedir o seu voto de confiança, pois pretendo desempenhar um trabalho com excelência e dedicação para o bem comum da população, visando o cuidado e o bem estar das nossas crianças e adolescentes da cidade de Nova Odessa.

