CPFL tem curso gratuito de eletricista para moradores de Americana e Sumaré

A CPFL Paulista abre, nesta segunda-feira, 21, as inscrições para nova turma mista da Escola de Eletricistas de Rede de Distribuição Elétrica. A capacitação, em parceria com o Senai, conta com 20 vagas e receberá inscrições por meio do link https://www.grupocpfl.com.br/rh/escolas-de-eletricistas .

A capacitação acontece no Centro de Treinamento da CPFL em Americana. Primeiramente, as aulas on-line começam no dia 13 de novembro e terminam em 15 de dezembro. Na sequência, iniciam as aulas práticas que são presenciais, com previsão de término em 15 de março do próximo ano.

