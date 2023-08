Escola de Idiomas contrata consultor em Americana

A escola de idiomas KNN está contratando consultor comercial em Americana. A escola fica no Centro de Americana, na Rua Fernando de Camargo. Veja:

Se você está procurando um lugar onde você possa crescer profissionalmente, seu lugar pode ser aqui!

Pré-requisitos:

* Ter experiência prévia na área;

* Ser pró-ativo e muito animado;

* Ter compromisso em vestir a camisa;

* Ter disponibilidade de horário;

* Ser muito comunicativo;

* Ser um pouco maluco também ajuda!

Interessados que preencham os pré-requisitos, enviar o currículo para: americana@knnidiomas.com.br ou entregar pessoalmente na secretaria da escola!

