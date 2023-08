Sai lista parcial de aprovados na segunda fase da Escola de Música

A Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura de Americana divulgou, nesta sexta-feira (11), a lista parcial de aprovados na segunda fase do processo seletivo para os cursos livres da Escola Municipal de Música Heitor Villa-Lobos.

A segunda fase aconteceu nas dependências da Escola de Música, no Centro de Cultura e Lazer (CCL) de Americana, para os candidatos aos cursos que exigiriam entrevista ou audição.

As matrículas para as aulas terão início na próxima segunda-feira (14). Mais informações pelo telefone (19) 3408-4815.

São, ao todo, 126 vagas gratuitas para novos alunos em 14 cursos, incluindo a formação de uma banda, de uma orquestra sinfônica e de um coral infantil. São oportunidades para músicos iniciantes, intermediários e avançados de diversas idades.

“É com satisfação que recebemos os novos alunos na Escola da Música, um espaço onde a qualidade do ensino musical é enaltecida em paralelo à acessibilidade oferecida pela gratuidade”, disse a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

No próximo dia 28 sairá uma nova lista com o restante dos aprovados na segunda fase em outros cursos, como Banda Acadêmica e Orquestra Sinfônica.

Confira os nomes dos aprovados nesta primeira divulgação:

Técnica Vocal

Aroldo Luvisotto Neto

Bruna Cristina Victoriano

Denise Rosa Cunha

Emanuella Pires Ribeiro

Estevão de Oliveira

Fábia Alessandra Pires da Silva Ribeiro

Giovani Gallucci Rocha

Juliana Regina Lima de Mello

Lourdes Gonçalves da Silva Wolff

Marcles Silva Araujo de Assis

Mariana Regina de Carvalho

Mateus Mariano Dota

Neuza Rodrigues Da Silva

Roberto Martim Cardoso Junior

Rodolfo William da Silva

Tainá Feltrin Marchini

Taylany Grazia dos Santos Costa

Thalia Angélica Biar Araujo

Thatiana Ribeiro Pinto

Valdilaine Catarina da Silva Nunes

Viviane Prado De Melo

Oficina de Regência

Jaqueline de Paula Theoro

Jonatas Tondin

Leidison Rogério Barbosa

Matheus Gonzales Dias

Misael de Oliveira Andrade

Saulo Cruz Fernandes

Sueli Dias Ramos De Oliveira

Tamires de Santana Santos

Introdução ao Violino Irlandês

Ana Clara dos Santos Rodrigues

Ludmila Ramalho dos Santos

Pedro Josef Sobar

Silvana Hetzl

Sophia Wodewotzky Dal Belo

Stéfany Navarro Barreiro

Vanessa de Fátima Fornazin

Saxofone

Alisson Henrique da Silva Correia

Isabelle Rodrigues de Moraes

Lucas da Silva Marques

Marcelo Chinelatto

Peter da silva de Freitas Santana

Victor Santos Mendes

Flauta Transversal

Ana Laura Serafim da Silva

Anderson Luiz Tallo

Damiana R. dos Santos Alvelino

Hadassa Araújo de Assis

Laura Silva Malheiros

Maria Luiza de Oliveira Ferreira

Michel Luis Salomé de Barros

Sofia Martins Contardi

Contrabaixo Acústico

Geovane Tosta Bosso

Trombone, Bombardino, Tuba

Enoch Lopes da Silva

Fernando Luiz

Leandro Pereira Mendonça

Thaís Negrine Da Silva

Wander Akio Akamine

Violoncello

Giane Gomes dos Santos

Kimbherly Gomes dos Santos

Clarineta

Rosely Lacerda

Valdecir Roberto da Silva

