Champagne francês nas festas de fim de ano

Considerada a marca de vinho mais valiosa do mundo pela Brand Finance, a Moët & Chandon – referência em champagne, tornou diversos momentos deste ano ainda mais especiais, e agora, o finaliza trazendo o melhor da bebida, que é sinônimo de celebração, para as festas e confraternizações. .

Carregando mais de 280 anos de história e tradição, a marca foi fundada por Claude Moët, que levou a efervescência e a sofisticação da região francesa para o mundo, através de seu portfólio completo de rótulos.

Entre eles, estão a icônica Moët Brut Impérial, mundialmente conhecida, a Rosé Impérial e a Nectar Imperial, além da recém lançada Grand Vintage 2016, que agrega a seleção de Grand Vintage, junto da edição 2015.

E para deixar os dias calorosos ainda mais refrescantes, a marca possui os champagnes Ice Impérial e o Ice Impérial Rosé, ambos de forte sabor frutado e que, diferentes dos demais, podem ser consumidos com gelo, tanto puros como também em drinks.

A Moët & Chandon também estará presente nos réveillons de diversos resorts e hotéis de grande nome do Brasil, entre eles Belmond Cataratas (PR), Palácio Tangará (SP), Emiliano (SP e RJ); Grand Hyatt (SP); Pousada Estrela D’água (BA); Tivoli (SP e BA) e Carneiros (PE).

Sobre Moët & Chandon Champagne

A Casa Moët & Chandon foi fundada em 1743 por Claude Moët, ganhando renome internacional por meio de Jean-Rémy Moët, que sonhava em partilhar a efervescência do Champagne com o mundo. Entre os rótulos mais icônicos criados, estão: Moët Impérial, coleção Grand Vintage, Moët Rosé Impérial e a Moët Ice Impérial. No âmbito de impacto social, a Casa trabalha para proteger a biodiversidade por meio do programa Natura Nostra e , desde 2009, também apoia iniciativas filantrópicas através do Toast for a Cause. Durante quase três séculos, a Moët & Chandon tem sido a champagne escolhida para os acontecimentos significativos na história e celebrações pessoais, realçando cada brinde com a sua efervescência.

